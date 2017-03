O Centro Integrado de Operações Aéreas do Tocantins (Ciopaer), por meio da Gerência de Instruções e Operações (GIO), realizou, nessa quarta-feira, 1º, um treinamento de descida em ambientes de difícil acesso e salvamento de vítimas de queda de altura.

Técnicas de Rapel e Mcguire foram aplicadas durante todo o treinamento, que aconteceu no pátio do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares, pela manhã e no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG), no período da tarde.

A instrução faz parte do planejamento da Gerência de Instruções e Operações (GIO), com vistas à manutenção da habilitação dos pilotos e tripulantes operacionais no desempenho de suas funções que culmina na prestação de um serviço público de qualidade à sociedade tocantinense.

Para o 3° SGT PM Lirrayne de Oliveira Milhomem, coordenador da equipe de tripulantes, "o treinamento proporcionou confiabilidade e conhecimento técnico por meio da execução precisa dos procedimentos, visando resultados satisfatórios em ocorrências com uso do helicóptero", ponderou.

Neste contexto, o Ciopaer reforça o compromisso de que o treinamento eficiente proporciona operações seguras no atendimento às ocorrências com a aeronave.