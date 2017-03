Os professores tocantinenses que desejam participar da 9ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB) têm até o dia 26 de março para fazer a inscrição e ter direito ao menor valor pela taxa de inscrição. Os primeiros inscritos pagarão R$ 30,00 por equipe para alunos de escolas públicas e R$ 60,00 para estudantes de escolas particulares. Quem se inscrever nos dias 27 e 28 pagará uma taxa de R$ 45,00 para escolas públicas e R$ 90,00 para instituições de ensino privadas. As inscrições serão realizadas até o dia 28, apenas de forma online.

A Olimpíada é aberta para professores e alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e ensino médio. Para participar, o professor organiza equipes com três alunos, faz a inscrição e vai se preparando para as provas. Olimpíada é formada por cinco fases realizada na escola de forma online e cada fase tem duração de uma semana, com questões de múltipla escolha e realização de tarefas.

Aprovadas nas cinco etapas, as equipes farão a prova final, prevista para ser realizada no dia 19 de agosto, na Unicamp e a cerimônia de entrega das medalhas será no dia 20 de agosto.

A ONHB é uma realização do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). No ano passado, a Comissão Organizadora registrou 42,7 alunos.

Participação do Tocantins

No ano passado, duas equipes do Colégio João XXIII, localizado na cidade de Colinas do Tocantins, conseguiu chegar à etapa final da olimpíada, com a coordenação da professora Aletícia Rocha.