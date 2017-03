Desde o seu primeiro mandato a deputada Professora Dorinha (Democratas/TO) vem atuando para destinar recursos para a melhoria da qualidade de vida dos municípios tocantinenses. Para se ter uma ideia, na região Norte do Estado, que engloba Araguaína e entorno e os municípios do Bico do Papagaio, foram mais de R$ 100 milhões destinados pela deputada para diversas áreas como educação, saúde, infraestrutura, esporte, turismo e agricultura.

Foram 26 municípios atendidos pela democrata, sendo eles Aguiarnópolis, Axixá, Araguatins, Carrasco Bonito, Darcinópolis, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia, Palmeiras do TO, Praia Norte, Riachinho, Sampaio, São Bento, Santa Terezinha, Tocantinópolis, Araguaína, Aragominas, Araguanã, Babaçulândia, Cachoeirinha, Colinas, Filadélfia, Nova Olinda, Palmeirante, Piraquê, Santa Fé do Araguaia e Xambioá.

Municípios atendidos no Bico do Papagaio

Aguiarnópolis – R$ 114.671,80 de mobiliário e equipamentos escolares; R$ 509.279,07 para construção de quadra escolar na Rua da Prata.

Axixá - R$ 509.916,89 para construção de quadra escolar coberta na Rua Siqueira Campos; R$ 185 mil para cobertura de quadra escolar na Rua 21 de Abril; R$ 1.021.823,22 para escola no Projeto Assentamento Buritis

Araguatins – R$ 300 mil para reforma da Praça Pública; R$ 510 mil para construção de quadra escolar coberta na Rua Principal; R$ 502.299,75 para aquisição de mobiliário escolar e equipamentos; R$ 244.872,00 para construção da Escola Municipal Djanira Rodrigues; R$ 31.369,89 para aquisição de equipamentos escolares; R$ 300 mil para melhorias sanitárias; R$ 60 mil para construção do cartório

Carrasco Bonito - R$ 509.936,35 para construção de quadra escolar na Avenida Tocantins; R$ 184.924,37 para cobertura de quadra escolar no Povoado Firminópolis; R$ 1.019.562,90 para construção de escola de 6 salas

Darcinópolis – R$ 200 mil para equipamentos de UBS; R$ 510 mil para construção de quadra escolar coberta na Rua 7 de Setembro

Itaguatins - R$ 183.932,35 para cobertura de quadra escolar na Rua Caetana da Costa

Luzinópolis – R$ 500 mil para pavimentação asfáltica; R$ 510 mil para construção de quadra escolar coberta na Rua Ana Moreira; R$ 100 mil para a reforma do posto de saúde

Maurilândia - R$ 183.012,72 para cobertura de quadra escolar na Rua João Batalha; R$ 120 mil para camionete e equipamentos PSF

Palmeiras do Tocantins - R$ 510 mil para construção de quadra escolar coberta no Assentamento 1º de Janeiro; R$ 400 mil para asfalto na Rua Francisco Xavier

Praia Norte - R$ 140.692,87 para construção de escola no Assentamento Grotão; R6.683,08 para construção de Escola no Povoado Moacir; R$ 1.022.831,00 para construção de Escola na Zona Urbana; R$ 117.243,99 para construção da Escola Angical; R$ 117.243,99 para construção de Escola no Assentamento São Francisco; R$ 173.969,15 para cobertura de quadra escolar na Rua Getúlio Vargas; R$ 509.945,46 para construção de quadra escolar coberta na Rua São Paulo

Riachinho - R$ 509.652,85 para construção de quadra escolar coberta na Av. das Mangueiras; R$ 400 mil para construção do Parque da Integração de da Amizade; R$ 120 mil para aquisição de camionete PSF

Sampaio – R$ 100.107,85 para mobiliário escolar; R$ 250 mil para pavimentação em bloquetes no Setor Popular

São Bento do TO – R$ 408 mil para construção de UBS; R$ 510 mil para construção de quadra escolar coberta no P.A. Vinícius

Santa Terezinha do TO – R$ 100 mil para material de consumo; R$ 400 mil para pavimentação das ruas 26 de Maio, 3 e São Pedro; R$ 250 mil para construção de 320 banheiros; R$ 509.504,25 para construção de quadra escolar coberta na Av. Manoel da Rocha Nogueira; R$ 100 mil para equipamentos de saúde

Tocantinópolis – R$ 222.841,00 para aquisição de arquivos deslizantes e mobiliários para a UFT; R$ 150 mil para aquisição de caminhão para a Associação de Pescadores; R$ 750 mil para equipamentos da UPA

R$ 96.300,00 para ampliação da UBS; R$ 56.250,00 para equipamentos; R$ 287.578,04 para aquisição de mobiliário escolar e equipamentos; R$ 510 mil para construção de quadra coberta na Rua Rio Branco com Travessia Araguaia; R$ 8.642.121,09 para o campus da UFT; R$ 300 mil para construção de banheiros

Araguaína e região

Araguaína – R$ 1.249.607,00 para compra de arquivos deslizantes para a UFT; R$ 272.510,00 para aquisição de mobiliários e equipamentos; R$ 2 milhões para o Parque Ecológico Urbano – Cimba; R$ 12.222.114,33 para a construção da Escola de Tempo Integral Vila Azul; R$ 1.067.751,04 para aquisição de mobiliário escolar; R$ 2.447.272,90 para construção de creches em Nova Araguaína e Praça Iguaçu; R$ 4.348.305,40 para construção de creches na Rua Brasil, Rua Lago Azul e no Povoado Novo Horizonte; R$ 1.529.647,14 para construção de quadras escolares nas ruas Rio Lontra, Francisco M. Couto e das Hortênsias; R$ 3.615.032,02 para construção de creches nos setores Universitário, Jardim dos Ipês III e São Miguel; R$ 429.685,04 para cobertura de quadras escolares nas ruas Estrela do Oriente e do Colégio esquina com Avenida São Francisco; R$ 4.555.956,00 para construção de escolas nos setores Monte Sinai e Araguaína Sul; R$ 2.986.560,00 para construção de escolas no Povoado Pilões e Assentamentos Paraíso e Manoel Alves; R$ 1.964.604,00 para construção de escolas no Povoado Pilões e Assentamento Paraíso; R$ 16.820.982,49 para o campus da UFT

Aragominas - R$ 1.012.927,96 para construção de espaço educativo rural II P.A. Reunidas; R$ 942.648,00 para a escola Cirilo Ribeiro da Silva; R$ 464.286,95 para a construção de quadra escolar coberta no P.A. Bavieira Agrovila

Babaçulândia - R$ 1.021.956,00 para escola na Rua Joaquim Medeiros, Bairro de Areia; R$ 1.013.731,78 para creche Criança Esperança na Rua VS 1ª; R$ 510 mil para construção de quadra escolar coberta na Avenida Central; R$ 500 mil para implantação de melhorias sanitárias

Carmolândia – R$ 400 mil para pavimentação em bloquetes nas ruas 5 e B; R$ 244.932,56 para cobertura de quadra escolar no setor Farinha; R$ 509.639,11 para cobertura de quadra escolar na Rua 2

Colinas do Tocantins - R$ 3.533.590,41 para construção de escola de 12 salas na Rua Zelda Gudis, bairro Santa Maria; R$ 455.781,55 para aquisição de mobiliário escolar

Filadélfia - R$ 3.348.144,51 para construção do Grupo Escolar Dona Maura Leal Valadares; R$ 417.211,56 para construção de escola Quilombola e no P.A. Recreio; R$ 1.454.304,00 para construção de creche/pré-escola na Av. Marechal Deodoro; R$ 509.241,69 para construção de quadra escolar coberta com vestiário na Rua Vicente Leite, distrito de Bielândia; R$ 167.285,36 para aquisição de mobiliário escolar, equipamentos e projetor; R$ 800 mil para pavimentação em bloquetes no Setor Nova Filadélfia

R$ 341.250,00 para ampliação do Estádio Fragosão; R$ 243.750,00 para reforma e ampliação do mercado municipal

Nova Olinda - R$ 1.021.956,00 para construção de escola no P.A. Água Branca

Palmeirante - R$ 1.021.956,00 para construção da Escola Municipal Firmino Coelho

Piraquê - R$ 975.408,18 para construção das escolas Tucumirim, Ventura II, Mantiqueira e Paula Resende; R$ 503.627,95 para construção de quadra escolar coberta com vestiário na Avenida Arquimino Modesto; R$ 250 mil para recuperação de estradas vicinais

Santa Maria do TO – R$ 400 mil para pavimentação asfáltica R$ 506.860,25 para construção de quadra escolar coberta na Avenida Francisco de Assis; R$ 72.133,00 para mobiliário escolar

Xambioá – R$ 500 mil para pavimentação de bloquetes da Avenida Presidente Juscelino; R$ 159.204,66 para cobertura de quadra escolar na Rua São José; R$ 507.126,27 para construção de quadra escolar coberta na Rua Nossa Senhora Aparecida. R$ 507.126,27 construção de quadra escolar na Rua Nossa Senhora Aparecida; R$ 607.550,00 para construção de 320 banheiros