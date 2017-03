Educadores que participam do Programa Educação Financeira nas Escolas já podem se inscrever no curso de formação oferecido pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). O edital e todos os anexos estão publicados na página da UFT. As inscrições seguem até o próximo dia 12, por meio do preenchimento do formulário disponível no edital de seleção.

O curso tem como finalidade formar profissionais para atuarem como professores e multiplicadores na rede pública de ensino do Estado do Tocantins. As aulas serão ministradas na modalidade Educação a Distância (EAD), com dois encontros presenciais no Campus de Palmas da UFT, totalizando 194 horas/aula entre maio e setembro deste ano.

Podem se inscrever na formação professores da Educação Básica que atuam no ensino fundamental, no ensino médio regular, além de multiplicadores já atuantes no programa de Educação Financeira da Seduc e assessores de currículo ou supervisores escolares vinculados à pasta. Ao todo, são ofertadas 90 vagas, sendo 20 para multiplicadores, 20 para assessores de currículo e 50 para professores.

“O curso visa qualificar novos formadores para atuar no programa em todo o Estado, em razão da universalização desta temática no currículo escolar, garantida no Plano Estadual de Educação (PEE-TO) 2015/2025”, destacou a coordenadora estadual do Programa Educação Financeira nas Escolas, Alessandra Camargo.

A formação é uma parceria entre Seduc, a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil) e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) da UFT.

Educação Financeira

O Tocantins participa do Programa Educação Financeira nas Escolas desde 2010, quando foi implementado o piloto para o ensino médio. Nos anos de 2016 e 2017 foi incluído o ensino fundamental. O Estado tem atingido ótimos resultados em nível nacional na disseminação do programa nas escolas, conforme a coordenadora estadual. “O curso é mais uma inovação, instigada pela AEF-Brasil no Tocantins, visando ser polo de formação na Região Norte do País”, completou.

Dentro do programa de educação financeira, o Tocantins já conquistou prêmios para professores e alunos (2010), destaque nacional de estruturação do programa (2015/2017), além de conquistar noticiários nacionais com matérias sobre as práticas dos alunos na escola e em casa. O Estado é, ainda, referência para os demais estados brasileiros, participando de eventos de grande porte como o do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e da Semana Nacional de Educação Financeira.