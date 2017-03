O governador Marcelo Miranda prestigiou na manhã desta sexta-feira, 3, a posse do novo presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), o prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano (PDT). A solenidade foi realizada na sede da entidade, em Palmas. Jairo assume o lugar do ex-prefeito de Brasilândia do Tocantins, João Emídio, para um mandato de dois anos.

Marcelo Miranda elogiou a atuação de João Emídio, deu boas-vindas ao novo gestor e destacou a força dos municípios. “Entendo que os municípios têm uma força importante no desenvolvimento socioeconômico do Tocantins e precisamos estar todos juntos”, ressaltou.

Na solenidade de transição de mandato, João Emídio agradeceu pelo empenho do governador para atender as demandas dos municípios. “Tendo como bandeira uma gestão municipalista, o governador Marcelo Miranda fez com que pudéssemos avançar. Ele quitou dívidas do transporte escolar que vinham de gestões anteriores e colocou em dia todos os repasses do Fundeb [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação]”, ressaltou.

Ao assumir a ATM, Jairo Mariano defendeu que sua principal bandeira de trabalho será a qualificação da mão de obra. “Criaremos várias frentes de trabalho e essas frentes se concentrarão na qualificação profissional, seja nos municípios, atendendo as prefeituras ou na própria Associação Tocantinense de Municípios, com a implantação da Escola de Gestão”, adiantou.

Presenças

Participaram da solenidade os deputados federais, Carlos Gaguim e César Halum; deputados estaduais, Cleiton Cardoso e Luana Ribeiro; prefeitos, secretários de Estado, entre outras autoridades.