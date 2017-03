Às vésperas da eleição da Associação dos Servidores Municipais de Palmas (Assemp), o atual presidente e candidato à reeleição da entidade, Jordeon Gama, o J. Gama, pediu aos associados uma reflexão na hora do votação, marcada para a próxima terça-feira, dia 7. “Toda eleição, como qualquer disputa, há muitas circunstâncias a serem analisadas. O que gostaria de pedir aos colegas servidores é que façam uma reflexão: Comparem como era a Assemp e como está hoje. Avaliem o resultado do trabalho de nossa equipe”, afirmou, nessa sexta-feira, 3, pela manhã, durante visita a órgãos públicos municipais. Ele concorre à reeleição pela chapa 3 “União e Transparência, o Progresso Continua”.

Entre as realizações citadas por J. Gama estão a série de convênios firmados pela associação com os mais diversos segmentos comerciais, a conclusão da sede administrativa, a criação da moderna academia, revitalização e várias obras do clube da Assemp, considerado um dos melhores da Capital. “A Assemp, todos se lembram, se resumia apenas a uma pastinha com documentos. Hoje é uma entidade constituída, estruturada que está em pleno processo de modernização e que cumpre seu papel. Graças ao trabalho de nossa equipe, temos uma sede administrativa digna de respeito que concluímos. Construímos uma das mais modernas academias de Palmas e com custo mais barato para o usuário. Firmamos os mais diversos tipos de convênios para atender ao filiado”, afirmou Gama.

Na sede do clube, entre outros benefícios da gestão J. Gama, estão a tradicional Festa do Servidor, reforma de todos os brinquedos, a troca das estruturas de ferro por materiais de inox, reforma dos banheiros, das piscinas e tobogãs, mais de 40 churrasqueiras à disposição dos associados, calçamento e revitalização dos campos de futebol.

“São alguns dos benefícios que nossa equipe conseguiu. Nos colocamos à disposição para dar continuidade a este trabalho, que visa concretizar o processo de administração, transparência e austeridade com as contas da Assemp”, afirmou Gama.

O presidente e candidato à reeleição durante as visitas que tem feito a repartições públicas municipais tem discutido amplamente as propostas e ouvido sugestões para melhorar o trabalho da associação aos servidores. “Temos um conjunto de propostas, mas melhor que isso, estamos discutindo com os servidores, ouvindo sugestões e apresentando nossas metas para estruturar ainda mais a entidade e que atende o servidor nos seus anseios”, declarou.

Propostas

Entre as propostas estão busca por mais convênios, ampliação da já moderna academia, incluindo segundo piso, implantação do portal da transparência no site da Assemp, realização da “Festa Gospel” e a noite cultural “O Servidor é o Show” uma vez por mês, além de melhorias para o clube como expansão da área de lazer, construção de quiosques, estacionamento, banheiros nas proximidades da piscina e bebedouros próximos ao campo.

“Esses são os nossos compromissos e ao apresentá-los aos servidores temos tido uma receptividade muito boa. Os servidores demonstram confiança, avaliam como a Assemp foi estruturada nesta gestão e por isso que temos a condição, de cabeça erguida, de pedir o voto de confiança para que possamos continuar este trabalho”, finalizou.