Mais de 6,3 mil estudantes já se inscreveram para participar do Processo Seletivo Complementar (PSC) 2017/1 da Universidade Federal do Tocantins (UFT). A seleção visa ao preenchimento de 771 vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano em 46 cursos de graduação, nos sete câmpus da UFT.

Segundo balanço parcial da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), 82% dos inscritos até a manhã desta sexta-feira (3) são oriundos do próprio estado do Tocantins. Os cursos mais procurados são Direito e Administração, do Câmpus de Palmas; Medicina Veterinária, de Araguaína; e Psicologia, de Miracema.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 deste domingo (5) via internet (acesse aqui o formulário eletrônico). Assim como o Sisu, o PSC usa como critério de classificação as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A diferença é que, além do Enem 2016, os candidatos ao PSC também pode optar por utilizar a nota do Enem 2015, caso não tenham participado da edição mais recente do exame ou tenham obtido desempenho melhor no ano anterior.

O resultado deste processo seletivo deve ser divulgado no dia 7 deste mês e as matrículas dos selecionados na primeira chamada serão realizadas nos dias 9, 10 e 13.

A lista completa de vagas e mais informações sobre o PSC podem ser conferidas no edital.