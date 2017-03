IPTU da capital continua sendo enviado com aumento, contrariando decisão do TCE

Foi publicado no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Tocantins, nesta sexta-feira, 3, o Despacho da Sexta Relatoria Nº 235/2017 que indefere o Pedido de Reconsideração, recurso protocolado pela Prefeitura de Palmas, com a intenção de reformar decisão plenária do TCE/TO, que ratificou a cautelar suspendendo o aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) da capital.

O documento, assinado pelo conselheiro substituto Leondiniz Gomes, destaca “não conhecer o recurso”, interposto por Cláudio de Araújo Schuller, secretário de Finanças, à época, por não preencher os requisitos de admissibilidade.

O despacho também ressalta que o recurso da Prefeitura de Palmas não vale para decisões preliminares, como é o caso da referida cautelar. “Entendemos que o Pedido de Reconsideração cabe tão somente em face de decisões definitivas e terminativas”, argumenta o conselheiro Leondiniz.



Ainda, de acordo com o despacho, fica mantida a Resolução nº 6/2017, que determinou a suspensão integral do Decreto Municipal nº 1321.

Apesar da decisão do TCE, a prefeitura continua desrespeitando e enviando pelos Correios os boletos para pagamento do IPTU com o aumento.