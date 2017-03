A Câmara de Palmas conta com duas mulheres eleitas. A vereadora Laudecy Coimbra é uma delas

Com foco na discussão dos direitos e na busca pela consolidação das políticas públicas para as mulheres, a Câmara Municipal de Palmas realiza nesta próxima quarta-feira, 8, uma programação diferenciada alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

O evento tem início às 9 horas, com a realização de sessão solene que será aberta pelo presidente da Casa de Leis, José do Lago Folha Filho e conduzida pelas vereadoras Laudecy Coimbra (SD) e Vanda Monteiro (PSL). A prefeita em exercício Cinthia Ribeiro confirmou presença na solenidade.

Após a sessão solene, a programação contará com palestras, orientações e debates sobre temas relacionados ao papel da mulher na sociedade entre outros aspectos relevantes.

Entre os assuntos que serão debatidos estão os temas: “A proposta de alteração das regras da Previdência Social e a ofensa aos direitos das mulheres”, que será proferida pela procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, Vera Nilva Álvares da Rocha e “O significado do dia 08 de Março”, que será apresentada pela diretora Estadual de Políticas para as Mulheres, Ana Maria Vanderlei.

Para o presidente da Câmara de Palmas, José do Lago Folha Filho, o momento é salutar para a discussão de políticas públicas. “As mulheres sempre se destacam em todas as áreas, seja na profissão, como mães e esposas e vejo que essa atuação tem ganhado espaço também na política, hoje temos duas vereadoras nessa Casa de Leis e esperamos que a participação das mulheres cresça a cada pleito”, ressaltou, ao destacar o trabalho de Vanda Monteiro e Laudecy Coimbra.