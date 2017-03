A Fundação Cultural de Palmas (FCP) abrirá inscrições para selecionar 30 bailarinos, homens e mulheres indistintamente, sendo 15 vagas infanto-juvenil e 15 juvenil, para comporem o Corpo de Baile Infanto-juvenil e Juvenil de Palmas/TO. As inscrições serão realizadas no período de 07 a 16 de março de 2017, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Fundação Cultural de Palmas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Para participar da seleção é necessário ter idade entre 10 e 17 anos, possuir conhecimento prático em pelo menos uma das modalidades a seguir; ballet clássico, dança contemporânea, dança moderna e jazz, além de disponibilidade para participarem das apresentações, aulas regulares e ensaios às terças, quintas e sextas-feiras, no período vespertino.

A audição para o Corpo de Baile Infanto-juvenil e Corpo de Baile Juvenil será realizada através de uma demonstração prática de ballet clássico, jazze dança contemporânea com exercícios de barra, chão, diagonal e centro.

Os candidatos serão avaliados por banca examinadora constituída de três profissionais destacados do campo das artes cênicas, indicados pelo corpo técnico da FCP. São critérios de avaliação: técnica, desenvoltura, percepção musical e percepção espacial.

O resultado da audição será divulgado no dia 22 de março de 2017. Após a divulgação do resultado, os candidatos deverão apresentar a documentação solicitada no edital.