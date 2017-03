O festival Garota White traz à Palmas/TO o cantor Wesley Safadão no dia 17 de março no estacionamento do Estádio Nilton Santos. A cantor é conhecido pelo seu repertório atualizado. Quem também se apresenta no evento é o cantor Léo Santana. O músico foi vocalista da banda Parangolé e vem a Capital pela segunda vez.

O evento temático que já circulou por várias cidades do nordeste chega a capital tocantinense e convida o público a vestir a cor branca. A estrutura e cenografia costumam ser diferentes da turnê convencional de Wesley que expandiu carreira para o Brasil todo, incluindo o sul e sudeste do país. O palco será especial e contará com luzes e Outras atrações do Garota White serão divulgadas em breve.

De acordo com Cláudio Negreiros, responsável pela organização do evento, essa é a primeira vez que o festival chega a Palmas e promete ser uma noite inesquecível. “Estamos trabalhando para levar para o público um dos melhores shows de 2017. Tudo está sendo bem pensado, desde a logística de localização de bares até os banheiros químicos. Um dos pontos fortes do evento será a segurança, além da nossa equipe especializada com detectores de metais, contamos ainda com o apoio das polícias militar, civil, Guarda Metropolitana e também do Corpo de Bombeiros” ressalta Negreiros.

Os ingressos para o Garota White estão sendo comercializados na loja oficial do evento, Palmas Shopping 1º piso.

Arena Unissex:

R$ 60,00 Meia

R$ 120,00 Inteira

Prime:

Feminino: R$ 130,00

Masculino: R$ 140,00

(Cerveja, Vodka Refri e Água)

Lounge:

Feminino: R$ 180,00

Masculino: R$ 190,00

( Wisque 8 anos, Vodka, Cerveja, Suco, Refri e Água)