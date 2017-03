Será realizada entre os dias 6 e 9 de abril, a 2ª Conferência Multiprofissional de Transtorno do Espectro do Autista, no auditório do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Itpac), em Araguaína. O evento é uma realização da Associação Mundo Autista com apoio da Prefeitura e pretende reunir um público de cerca de 350 pessoas.

O objetivo da conferência é de capacitar os profissionais que trabalham na Clínica Escola Mundo Autista de Araguaína, a terceira no Brasil, e também daqueles que atuam em outros municípios cuidando de crianças autistas. A qualificação fornecerá ferramentas de trabalho aos profissionais para que possam utilizar no dia a dia, estimulando o desenvolvimento dessas crianças.

Neste evento, será realizado um curso sobre Análise do Comportamento Aplicado (ABA), ministrado com a coach infantil Letícia Bringel. O público alvo da conferência são todos que têm contato direto com autistas, como médicos, pedagogos, odontólogos, enfermeiros, educadores físicos, entre outros.

Os interessados em participar da conferência podem efetuar suas inscrições na Associação Mundo Autista, instalada na Clínica Escola Mundo Autista, à Rua José Elias Rosa, s/n, no Bairro São João (antiga policlínica), onde também fica o Centro Municipal de Fisioterapia.

A abertura da conferência será no dia 6 de abril, às 19 horas. Nos outros dias, o evento será realizado das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Associação

Em 2016, foi fundada a Associação Mundo Autista. A partir da sua criação, conseguiu fomentar para o gestor municipal a criar a Clínica Escola Mundo Autista em julho do mesmo ano. Em Araguaína, há uma demanda de aproximadamente 400 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo atendidos, atualmente, cerca de 130 usuários, com terapias e consultas médicas.