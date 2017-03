Os estudantes que se inscreveram para concorrer a uma das 771 vagas disponibilizadas no Processo Seletivo Complementar (PSC) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) para ingresso em um dos 46 cursos ofertados já podem verificar a lista dos candidatos classificados em 1ª chamada. Os aprovados deverão realizar a matrícula presencial nos dias 9, 10 e 13 de março, no respectivo câmpus de oferta do curso.

No total, devido a desistências e cancelamentos de matrículas, foram convocados 806 candidatos. Os aprovados devem ficar atentos ao endereço, horário e local da matrícula em cada câmpus, disponível no respectivo edital, como também os documentos necessários que podem ser consultados no respectivo link.

A classificação dos selecionados foi feita com base nas notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016 ou 2015. O início do 1º semestre letivo de 2017 está descrito no Calendário Acadêmico da instituição disponibilizado em www.uft.edu.br/ingressograduacao.

A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) enfatiza que as atividades acadêmicas para os candidatos aprovados nos cursos de Agronomia, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Psicologia, Química Ambiental, Turismo Patrimonial e Socioambiental,e Zootecnia, terão início imediato, a contar da data das matrículas.