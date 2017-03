O Conselho Consultivo das Associações de Bairro de Araguaína (CCABA) publicou a lista dos presidentes eleitos das associações no Diário Oficial do Município nº 1.278, desta quarta-feira, 8. A partir da publicação, os candidatos têm um prazo de 24 horas para recorrer do resultado. Considerada a maior eleição associativista da cidade, foram 121 candidatos sendo eleitos 79, que receberam 11.518 votos.

O CCABA organizou as eleições para presidentes de bairros em 81 bairros, sendo que deste número, 79 bairros elegeram seus presidentes. A presidente do CCABA, Valéria Domingues, comentou sobre o pleito e da importância do apoio logístico que o conselho recebeu por parte da Prefeitura.

“As eleições ocorreram dentro da normalidade. O CCABA fez uma parceria com a Prefeitura, a qual disponibilizou todas as escolas e creches, além de servidores para darem apoio durante as eleições. Foram 52 unidades de ensino cedidas do município e cada uma com dois funcionários”, explicou. “A participação da Prefeitura foi fundamental pra nós, se não fosse esse apoio, não tinha acontecido”, declarou.

Segundo a presidente do conselho, 14 escolas estaduais também foram cedidas para a realização do pleito. “E nos outros bairros utilizamos igrejas, centros comunitários, residências”, completou Valéria.

A posse dos novos presidentes está marcada para ser do período de 20 a 31 de março, de acordo com cada associação de bairro.

Bairros/presidentes eleitos

Agua Amarela: Nivaldo Pereira Barbosa

Alto Bonito: Kaique Aparecido de Lima Marques

Ana Maria: Leandro Aldair Coelho de Carvalho Lima

Araguaína Sul: Raimundo Martins Vieira

Araguaína Sul II: Roberta Kelly Feijó

Bairro de Fátima: Maria do Socorro Saraiva

Bairro JK: Lucas Lima Silva

Bairro Neblina: Edilene Pereira Dias

Bairro São João: Francisco Gonçalves da Silva

Barra da Grota: Adão Alves Jardim

Céu Azul: Antônio da Silva Costa

Coimbra: Elismar Lima

Conjunto Patrocínio: Adilson Bispo dos Santos

Costa Esmeralda: Wanderson Gleyson de Sousa

Dom Orione/São Pedro: Rosa Amélia Ferreira Jorge

Gurguéia: Sérgio Reis Matos

Imaculada Conceição: Amadeus Francisco Oliveira

Jardim das Flores: Alam Pinheiro de Sousa

Jardim das Palmeiras: Maikon Lopes de Sousa

Jardim Deus É Fiel: Irenilde Ribeiro da Silva

Jardim Filadélfia: Roseny Dantas Feitosa Félix

Jardim Paraíso II: Raimundo Nonato Cardoso da Silva

Jardim Paulista: Paulo Soares Moreira

Jardim Santa Helena: Raimundo Pereira da Silva

Jardim Santa Mônica: Lusimê Sousa Oliveira

Jardins dos Ipês: Maria Gedília F. de Araújo

Lago Azul 3: Joseval Costa Vieira

Martin Jorge: Antônio Eudes Araújo de Miranda

Monte Sinai 2: Ideulalia Dourado Tupinabá Melo

Monte Sinai 1: José Luiz Pereira Leal

Morada do Sol II: Joana Maciel de Araújo Barreiro

Noroeste: Denis Fernando de Jesus Oliveira

Nova Araguaína: Maria da Conceição S. Nascimento

Novo Horizonte: Cristiane Lima Barbosa Freire

Parque Bom Viver: Marinalva da Silva

P.A. Coruja: Deusina Farias da Silva

Residencial Presidente Lula: Raimundo Rodrigues da Silva

Residencial Castelo Branco: Reginaldo Lima do Amaral

Setor Rodoviário: Rosa Luiza da Conceição Mendes

Santa Rita: Antônio Francisco de Sousa

Setor Itaipu: Wilton Ferreira de Sousa

Setor Barros: Alex Aparecido Gonçalves Fernandes Alencar

Setor Brasil: Carlos André de Almeida Santos

Setor Canaã: Francisco Alves Pereira

Setor Carajás: Cezar Silva Rocha

Setor Centro: Robson Oliveira Pereira

Setor Construindo Sonho: Dirceu de Oliveira Cardoso

Setor Couto Magalhães: Cinobilino Paula Sousa Neto

Setor Lago Azul 1: Acelino Lopes de Sousa

Setor Lago Azul 4: Chales Tavares Barroso

Setor Oeste: Pablo Pereira da Silva

Setor Palmas: Jovânio Aquino Dias

Setor Ponte: Luiz Carlos Lucena Silva

Setor Raizal: Judite de Assis Soares

Setor Santa Luzia: Julia Bezerra Leita

Setor Santa Terezinha: Antônio Lima de Sousa

Setor São Miguel: Luismar de Sousa Lima

Setor Sul: Cícero Pereira dos Santos

Setor Tecnorte: Heraldo Gomes Paiva

Setor Tiúba: Ana Paula da Silva Barros

Setor Tocantins: Dimas José Batista

Setor Universitário: Ana Cláudia de Carvalho Arruda

Setor Urbano: Nelza Maria Pereira da Silva

Sonhos Dourados: Luciano Galvão Barros

Tereza Hilário Ribeiro: Genilson Alves dos Santos

Vila Azul: Antônio Carlos Costa e Silva

Vila Bandinha: Renato Vennicius Rodrigues Silva

Vila Cearense: Raimundo Lopes de Araújo

Vila Goiás: Dorailde Sarmento

Vila Maranhão: José Edmilson Lima de Moura

Vila Norte: Maurício Bezerra Martins

Vila Nova: Damião Vieira dos Santos

Vila Santiago: Claudecy Pereira dos Santos

Vila Xixebal: Nazi Pereira Ramos da Silva

Setor Maracanã: Raimundo Reis Silva

Setor Vitória: Fredson Ferreira

Setor Entroncamento: Lazarine Torres da Silva