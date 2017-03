A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) realizou, nos dias 07 e 08/03, a segunda etapa do Projeto Competir com Inovação na sede da Fieto em Palmas/TO. A etapa consistiu na entrega do diagnóstico que avaliou o grau de maturidade da gestão da inovação nas 20 empresas que já aderiram ao Projeto. O objetivo é atender empresas industriais, de micro e pequeno porte, com consultorias de gestão da inovação e gestão empresarial tendo em vista o aumento de práticas inovadoras na gestão, processos e produtos.

Em 2016, período de realização da 1ª fase do projeto, foi feita a sensibilização das empresas e iniciado o diagnóstico. Nesta segunda etapa, foi entregue o diagnóstico que avaliou o grau de maturidade em gestão empresarial e em inovação. A próxima etapa consistirá nas visitas individuais a cada empresa, implantando as sugestões de melhoria. Os encontros ocorrerão mensalmente para a realização das consultorias, onde os empresários serão orientados e auxiliados nas tomadas de decisão para implantar a gestão da inovação nos negócios.

Durante os encontros realizados nesta segunda etapa, o consultor Alexsandro Foyth ministrou um workshop de Conceitos de Inovação e uma oficina de Geração de Ideias, na qual os empresários foram orientados sobre como utilizar ferramentas, gerando ideias inovadoras e priorizar possíveis projetos que possam dar resultados às empresas. O empresário Geová Mendonça, participou do workshop e oficina e avaliou como uma oportunidade para que o grupo comece a ter novas ideias. “A partir dessas palestras, a gente começa a buscar essa inovação para dentro das nossas empresas, desde a criação de um novo produto ao processo de produção”, disse.

O projeto Competir com Inovação ocorre sob a supervisão de um Comitê Gestor composto por representantes do Sebrae –TO (que contribui com a mobilização dos empresários) e a Fieto. A gerente da Unidade de Desenvolvimento Industrial da Fieto, Greyce Labre, está à frente do projeto na Federação. Para ela, a avaliação do projeto tem sido positiva. “Temos um grupo de empresários bastante motivado e interessado em melhorar seu modelo de negócio por meio da inovação”, ressaltou a gerente.

Novas adesões

O empresário que se interessar pelo Projeto, pode solicitar uma visita à equipe gestora na Fieto e assim passar pela fase de avaliação do potencial inovador para receber as demais ações do projeto. Mais informações também podem ser obtidas por meio dos e-mails: andressaibiapina@sistemafieto.com.br e greyce@sistemafieto.com.br.