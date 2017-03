Josué Martins é presidente do Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Com o objetivo de esclarecer sobre as mudanças que os brasileiros vão sofrer com a aprovação da PEC 287/16 e as questões que envolvem o déficit alegado pelo Governo Federal na Previdência Social, a Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos do Tocantins (Fesserto) promove nesta próxima sexta-feira, 10, a palestra “Reforma da Previdência – A verdade”. O evento acontece no auditório do Senai - CETEC de Palmas, a partir das 14 horas, com a presença de lideranças sindicais locais e nacionais.

Os palestrantes serão o diretor de Aposentados e Pensionistas da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Celso Malhani, e o membro da Coordenação da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Josué Martins.

Malhani abordará sobre as mudanças propostas pela reforma da previdência e como elas afetarão a vida dos brasileiros. Já Martins trará a abordagem sobre os cofres da previdência, o déficit sustentado pelo Governo Federal e o mecanismo de Desvinculação de Receitas da União, que influencia no sistema de investimentos destinados à seguridade social.

“Vemos a proposta de Reforma da Previdência com muita preocupação. Pois trará mudanças profundas que afetarão o futuro do trabalhador brasileiro e é necessário que tomemos posição frente ao tema antes de sua aprovação”, ressalta o presidente da Fesserto e da Força Sindical-TO, Carlos Augusto Melo de Oliveira.

Os palestrantes

Celso Malhani

É presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul (Sindifisco-RS). Graduado em Ciências Contábeis na UFRGS e em Ciências Jurídicas e Sociais na PUCRS, pós-graduado em Gestão Fazendária na PUCRS, atuou junto à Divisão de Auditoria e ocupou a Chefia da Divisão de Gestão de Sistemas, na Sefaz RS, atua no Movimento sindical desde 2001, já exerceu a presidência da União Gaúcha em Defesa da Previdência Pública e a vice-presidência por dois mandatos.

Josué Martins

É presidente do Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e possui mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Atualmente é estatutário do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de economia, atuando principalmente nos seguintes temas: equilíbrio orçamentário-financeiro, responsabilidade fiscal, luta, hegemonia e economia-mundo capitalista.

Nova Sede

Além da realização deste evento importante para a classe trabalhadora, a Fesserto reunirá representantes de entidade trabalhadoras para inauguração de sua nova sede. A cerimônia está marcada para as 20h, na quadra 606 Sul, avenida LO-13, lote 30. Com a nova sede, a federação espera ter espaço maior, com comodidade para atender aos trabalhadores e representantes das mais diversas categorias.