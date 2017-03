O pop rock estiloso de Piettro Lamonier vai ser a atração da segunda edição do Aperitivo Sonoro do Tênis Sesc este ano. O artista se apresenta no dia 10 de março, sexta-feira, a partir das 19 horas. Músicas marcantes para das gerações de 80 e 90, MPB, samba, rock, samba rock, soul, funk e pop estarão no cardápio. A entrada é gratuita.

Artista apaixonado pela música, Piettro Lamonier desde muito cedo a estudou. Começou a apresentar sua bela voz como tenor no Coral Madrigal. Participou de sua primeira banda Desconcerto que foi um sucesso na capital tocantinense, mesmo com poucas apresentações.

O artista tem seu carisma, sua paixão, seu bom humor e alegria que se unem a uma letra inteligente e melodia de excelente qualidade. Alçando voos no pop rock, lançou seu primeiro CD como vocalista e compositor da Banda Mestre Kuca, com direito a turnê pelo Brasil, e sempre lotando as casas de shows em Palmas (TO), onde o músico reside. A Mestre Kuca, hoje com o seu segundo CD, que tem em sua maioria composições de Piettro. Investindo em seu novo projeto solo, o artista canta ao seu estilo, MPB, samba, rock, samba rock, soul, funk e pop.