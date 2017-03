Em visita à Câmara de Palmas/TO nesta quinta-feira, 9, o deputado federal Irajá Abreu (PSD) foi recepcionado pelos vereadores e ouviu a preocupação do parlamento palmense com a possibilidade de aprovação da PEC da Previdência que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o deputado firmou o compromisso de destinar, ao assinar autorização, emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para a área da Saúde no município.

No encontro, o presidente da Casa de Leis Municipal, José do Lago Folha Filho (PSD) e demais parlamentares expuseram as preocupações com as mudanças propostas e destacaram a audiência pública proposta para debater o tema com toda a população. “Queremos contar com a bancada tocantinense nessa audiência que pretende discutir com a população essa reforma que irá impactar a vida de todos os trabalhadores, em especial as mulheres que serão as maiores prejudicadas”, informou.

O deputado Irajá Abreu considerou como positiva a iniciativa do parlamento municipal. “A realização da audiência é excelente e me coloco a disposição para articular com os demais deputados federais para participarmos da audiência. Mesmo sendo da base voto contra a PEC”, ressaltou.

No encontro foi acordado que a data da audiência será definida em consenso com os parlamentares federais.