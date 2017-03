A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos (Denarc) efetuou, na noite dessa quinta-feira, 9, a prisão em flagrante de Antônio L. C. C., 23 anos. Ele é acusado pela prática do crime de tráfico de drogas e foi capturado em uma das ruas da Quadra 307 Norte, portando 1 kg de crack.

Conforme o delegado Guilherme Rocha Martins, responsável pela ação, a prisão de Antônio se deu em virtude de apurações sobre denúncias de ocorrência de tráfico de drogas na Quadra 307 Norte. No momento em que foi abordado, o suspeito se preparava para se deslocar até a cidade de Porto Nacional, levando consigo o carregamento de entorpecente para àquele município.

O indivíduo, que já tinha passagem pela polícia por tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, foi conduzido à sede da Denarc, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, em seguida, recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A operação que resultou na prisão de Antônio L. contou com o compartilhamento de informações do serviço de inteligência da Polícia Militar.