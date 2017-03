Representando o prefeito Joaquim Maia (PV), o secretário da Cultura e do Turismo da Prefeitura de Porto Nacional, Arnaldo Bahia, participou a convite do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Palmas/TO, na última quarta-feira, 8, da reunião visando a restauração do Casarão do antigo Abrigo João XXIII, como plano de ação para 2018, priorizando a parceria entre os órgãos.

O Iphan convidou a Universidade, Prefeitura de Porto Nacional e a Sociedade São Vicente de Paula para a reunião que aconteceu no Gabinete da Reitoria com a presença do reitor em exercício, Luís Eduardo Bovolato, prevendo assim a implantação da Casa de Patrimônio em um dos mais importantes espaços históricos da sociedade portuense, e a definição que competirá a cada órgão parceiro.

A Casa de Patrimônio que ocupará o antigo casarão de propriedade da Sociedade São Vicente de Paula, constitui-se, em um projeto pedagógico e de educação patrimonial. A proposta se fundamenta na necessidade de estabelecer formas de relacionamento do Iphan com a sociedade, com os poderes públicos locais e a universidade, tornando polos de referência da temática do patrimônio cultural brasileiro.

Além do secretário da Secult, participaram da reunião o superintendente substituto do Iphan de Tocantins, Lincon Rodrigo Henke, a fiscal chefe de divisão técnica, Cejane Pacini, o superintendente da Secult, Geovane dos Santos, além da Professora Dra.Rosane Balsan, representando o Núcleo de Estudos Urbanos e das Cidades (Neucidades), e a Professora Dilsilene Maria Ayres representando a Sociedade São Vicente de Paula.

Restauração

A restauração compreenderá pintura, instalação elétrica, pavimentação e revestimento de pisos, paredes e instalação de equipamentos de combate a incêndios. Os recursos serão do Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento “PAC Cidades Históricas”.