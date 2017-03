O aluno da Escola de Iniciação Musical da Secretaria de Cultura de Gurupi, Victor Colins, 16 anos, se apresenta no programa da TV Globo, Caldeirão do Huck, neste próximo sábado, dia 11, à tarde, cantando ao lado da dupla sertaneja Matheus e Kauan. A música “A Rosa e o Beija-Flor”, cantada pela dupla é de autoria de Victor Colins. “Pra mim foi uma grande honra cantar com Matheus e Kauan na Globo, sobretudo, uma música de minha autoria”, diz o menino cantor e compositor que foi levado aos estúdios da emissora em forma de surpresa.

De acordo com a secretária Municipal de Cultura, Zenaide Costa, Victor Colins estuda canto e violão, na Escola de Iniciação Musical da Secretaria de Cultura de Gurupi, há três anos e quando chegou lá, nunca havia pegado em um instrumento. “É muito gratificante ver o destaque nacional do Victor. Ele, como todas crianças e jovens da nossa escola chegam sem nunca ter tocado em um instrumento e depois de seis meses de estudos, já fazem o seu primeiro recital e isso prova a qualidade do serviço oferecido pela prefeitura aos quase 400 alunos que temos matriculados no Centro Cultural Mauro Cunha, aonde acontecem as aulas”, explica a secretária.

Mestre

Victor Colins é aluno do professor de violão, Thiago dos Anjos, a quem atribui grande mérito em sua vida. Com cerca de 50 músicas já compostas, o jovem cantor e compositor espera gravá-las e popularizá-las, a exemplo do que aconteceu com a composição dele, “A Rosa e o Beija-flor”, gravada por Matheus e Kauan.