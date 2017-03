Em sua vigésima sétima edição, o tradicional festejo em honra a São José, padroeiro de Palmas/TO, começa nesta sexta-feira, 10. O festejo traz como tema “São José, o esposo de Maria, servidor e acolhedor como sua esposa”. Na programação, missas, novenas e louvor, quermesses, bingos, barracas com comidas típicas, shows e o sorteio de um carro zero, modelo Picanto.

De acordo com os organizadores, o evento contará com a participação de cerca de 30 equipes e mais de 400 voluntários, que há mais de três mês trabalham em prol da realização dos festejos.

“É com grande alegria que realizamos mais este festejo em homenagem a São José. Supliquemos que o amor divino do Pai invada nossa casa, nossa família e nossas vidas e que o santo padroeiro de Palmas nos estimule com seu exemplo de homem humilde, fiel e obediente ao Senhor”, destaca Padre José Renilton, pároco da paróquia.

Programação

A programação terá início na sexta-feira (10), com a realização da alvorada às 5h, na capela de Nossa Senhora do Rosário, seguida de carreata até a Igreja São José, onde na chegada haverá um momento de oração, apresentação da Banda da Policia Militar e café da manhã comunitário. Nesse mesmo dia, ás 19h, começa a novena, com a benção do Santíssimo e a celebração da santa missa. No sábado (11), a paróquia promove quermesse com leilões, bingo e show artístico com a Banda Missão Sacramento.

A programação segue no domingo dia (12), com a celebração de missas às 7h30 e às 19h. Na segunda-feira (13) até a sexta-feira (17) todas as noites, a partir das 19h, acontece a novena em honra a São José, com a benção do Santíssimo e a celebração da santa missa.

Já no sábado (18), logo após a novena e missa, tem quermesse e show do Pe. Ednei Reis e no domingo (19), dia de São José, haverá carreata com saída da praça da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Taquaralto, às 16h, percorrendo a TO 050, em direção a Paróquia São José, onde na chegada acontecerá a benção dos veículos. Em seguida será celebrada a missa solene, presidida pelo arcebispo metropolitano de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, logo após quermesse, show e o sorteio do carro zero quilômetro.