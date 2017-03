“Separação não é um bicho de sete cabeças” é o tema da cartilha lançada nesta segunda-feira, 13, na Defensoria Pública em Gurupi, durante palestra que tratou de divórcios, alienação parental e a importância da manutenção do vínculo entre pais e filhos após o rompimento conjugal. A publicação, produzida pela equipe da Regional, será utilizada para orientar as famílias assistidas e participantes do projeto “Oficina de Parentalidade e Divórcio”, que terá início no mês de abril.

“A separação é uma das fases mais difíceis da vida de homens e mulheres e, especialmente, impactante para crianças e jovens envolvidos no rompimento do vínculo conjugal dos pais. Se os pais não souberem lidar com essa fase complexa e turbulenta, danos psicológicos e emocionais gravíssimos e até irreversíveis podem ser causados nos filhos”, explica a defensora pública Lara Gomides Nóbrega de Souza, uma das organizadoras da Cartilha e do Projeto, juntamente com a Equipe Multidisciplinar da Regional.

Segundo a Defensora Pública, um dos principais problemas que permeia o divórcio com conflito é a alienação parental, que ocorre quando a mãe, o pai ou quem cuide de uma criança a incentiva e realmente a treina para romper os laços afetivos com o outro genitor.

“Em regra, um dos genitores, por não aceitar a ruptura da vida conjugal, gera em si uma tendência vingativa muito grande, o que desencadeia um processo de destruição, vingança, desmoralização e descrédito do outro genitor. Neste processo vingativo, o filho é utilizado como instrumento da agressividade direcionada ao parceiro. Queremos trabalhar na sensibilização quanto a importância social da pacificação dos conflitos, uma vez que, além das consequência jurídicas com a Lei da Alienação Parental de 2010, há também os danos emocionais e psicológicos causados aos filhos”, ressalta Lara Gomides Nóbrega de Souza, explicando que a ideia da Cartilha surge nesse contexto, em que os filhos são as pessoas mais afetadas pelas condutas dos genitores.

“Desenvolvemos a cartilha para abordar essas questões de uma forma suave e lúdica, sendo um dos materiais de apoio que será utilizado dentro projeto Oficina de Parentalidade e Divórcio, no qual trataremos efetivamente desses danos psicológicos que estão sendo causados e diretamente no casal que apresenta o problema. É direcionado para aquela família. Aqui em Gurupi é algo totalmente novo, porém em outros Estados onde já é realizado há tempos, o resultado é incrível com um índice muito grande de aproveitamento, de melhoria da qualidade de convivência dos participantes e de abertura de um canal de diálogo entre o casal em prol dos filhos”, comenta.

Cartilha

A cartilha intitulada “Separação não é bicho de sete cabeças” foi organizada pela defensora pública Lara Gomides Nóbrega de Souza; com participação da diretora Regional de Gurupi, defensora pública Mônica Prudente Cançado; e Equipe Multidisciplinar, composta, pela psicóloga Isabel Cristina Izzo, pela pedagoga Elizete Soares da Silva, pelas assistentes sociais Ivone de Sousa Carvalho Viana e Daniela Silva Portilho. A ilustração da cartilha foi realizada por Geuvar Silva de Oliveira; e a revisão e editoração eletrônica realizada por Sadraque Nóbrega Cavalcante. (Ascom DPE)