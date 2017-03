A Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, realiza o recadastramento de microempreendedores individuais (MEIs) da cidade. O processo está sendo realizado na Sala do Empreendedor, localizada no prédio da Secretaria da Fazenda, à Rua Ademar Vicente Ferreira, nº 1.115, no Centro.

Os microempreendedores têm até o final do mês de maio para realizar o recadastramento. Todo o processo é importante para a renovação de alvarás e funcionamento das microempresas.

Documentação

Para realizar o recadastramento, o microempreendedor deverá levar xerox do alvará antigo, Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), comprovante de endereço e título de eleitor.

Na Sala do Empreendedor, todos podem também tirar dúvidas sobre atividades que precisam de licença especifica, sanitária, ambiental, bombeiros, etc. Entre os benéficos de ser MEI são salário-maternidade, aposentadoria, auxilio doença, emissão de notas ficais, participações de licitações pública e outros.

MEI

Em Araguaína, são 7.800 profissionais que atuam como MEIs, em diversas áreas. O Programa Microempreendedor Individual no Município atua na cidade desde 2012.

O MEI legaliza pessoas que trabalham por conta própria e que faturam no máximo R$ 60.000 por mês. O microempreendedor tem mais facilidade em abertura de contas bancárias, pedidos de empréstimos e contribuição com a Previdência Social.