Quem ainda não levou seu animal de estimação para vacinar no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou não recebeu a visita de agentes nas residências para a vacinação, devem levar cães e gatos em um dos postos neste sábado, dia 18, das 8 às 17 horas, para garantir a dose. Em Araguaína, a Prefeitura disponibiliza 38 postos em vários setores do Município. A meta é vacinar 22.779 animais até o final da campanha, dia 31 de março.

Com a vacinação itinerante nas residências, já foram vacinados na zona urbana 1.920 animais e na zona rural 1.100, um total de 3.020. Após o Dia D, as equipes irão percorrer as residências da zona rural.

De acordo com a médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Luciana Coelho Gomes, caso as famílias não puderem levar os animais no dia D, podem levar no próprio CCZ. “Outra opção é buscar a vacina no CCZ, basta levar uma caixa de isopor com gelo que disponibilizamos a dose. O que não podemos é deixar de vacinar”, salientou a medica veterinária.

Postos de vacinação

UBS Albeny Soares de Paula – Setor Couto Magalhães;

UBS Araguaína Sul – Setor Araguaína Sul;

UBS Avany Galdino da Silva – Bairro São João;

UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho – Setor Maracanã;

UBS José de Sousa Rezende – Setor Alto Bonito;

UBS José Ronaldo Pereira da Costa – Setor Dom Orione;

UBS Manoel dos Reis Lima – Setor Jardim das Flores;

UBS Manoel Maria Dias de Brito – Setor Cimba;

UBS Palmeiras do Norte – São Miguel;

Escola Estadual Polivalente – Vila Aliança;

Casa de Saúde Popular – Setor Palmas;

Praça Luiz Orione (Praça das Nações) – Centro;

Colégio Estadual Joaquim de B. Paranaguá – Bairro Eldorado;

Colégio Estadual Francisco Máximo – Bairro Santa Terezinha;

Colégio Estadual Professora Silvandira Lima - Vila. Couto Magalhães;

CCZ – Parque Sonhos Dourados;

Colégio Estadual Benjamin José de Almeida – Setor Urbanístico;

Colégio Estadual Guilherme Dourado – Centro;

Colégio Estadual Jardim Paulista – Setor Jardim Paulista;

Colégio Estadual Jorge Amado – Setor Noroeste;

Colégio Estadual Marechal Rondon – Bairro Neblina;

Residência do Senhor José Mendes – Setor Morada do Sol;

Colégio Estadual Vila Nova – Vila Norte;

Escola Municipal Arnon Ferreira Leal – Conjunto Patrocínio;

Escola Municipal Casemiro F. Soares – Setor Urbano;

Escola Municipal Gentil Ferreira Brito – Setor Brasil;

Escola Municipal José Ferreira Barros – Céu Azul;

Escola Municipal Léia Raquel – Vila Ribeiro;

Escola Municipal Maria da Conceição C. Luz – Jd. Paulista;

Escola Municipal Raimundo Coelho – Setor Tiúba;

Escola Municipal Pref. João de Sousa Lima – Setor Itapuã;

Escola Municipal Santa Luzia – Setor Stª Luzia;

Escola Municipal São Vicente de Paula – St Imaculada Conceição;

Escola Municipal Tereza Hilário Ribeiro – Setor Raizal;

Escola Paroquial Luiz Augusto – Bairro São João;

Escola Estadual Sancha Ferreira – Setor Tecnorte;

Escola Municipal Cesar Belmino Evangelista - Tereza Hilário Ribeiro;

Colégio Estadual José Alves de Assis – Setor Rodoviário.