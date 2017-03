O vereador Milton Neris (PP), subiu na tribuna da Câmara de Palmas na sessão matutina desta quinta-feira, 16, para criticar o prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), por trancar a pauta da Casa, impossibilitando a votação de projetos importantes. Chamando o gestor de Nabucodonosor (foi rei do império babilônico), Neris falou em derrota da gestão na democracia. "Aqui tem vetos para serem aprovados por esta Câmara e a pauta está trancada há dias e não se votou porque se colocar para votar é perigoso Nabucodonosor ser derrotado na democracia. Na espada ele é bom, ninguém fugia dele, mas na democracia ele perde", alfinetou.

De acordo com o vereador Milton Neris, seis vetos estão trancando a pauta. "Aqui, inclusive, tem veto de projeto de lei de iniciativa do prefeito, relacionado a Secretaria de Transparência que ele mesmo mandou para cá, essa Câmara votou e ele vetou integralmente. Uai, nem ele sabe o que quer!", criticou.

Neris disse ainda que o gestor não tem tempo para ler o que manda para votação na Casa. "Mas como que ele vai ler se ele não tem tempo para nada, só vive na internet, só vive no WhatsApp, só vive no Twitter, viajando".

O vereador propôs um desafio - colocar os vetos para votação. A base do prefeito é maioria na casa. "Na legislatura passada alegavam que era por culpa do presidente Rogério (Freitas) que não pautava, era porque os vereadores de oposição dominavam as comissão. Hoje não tem isso mais. Coloca os vetos aqui hoje e vamos contar os votos e o líder do prefeito (Major Negreiros), que está aqui, pede a base que é maioria, são 13, para votar e vamos acabar com isso", desafiou.