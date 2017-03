No sábado, 18 de março, o Palácio Araguaia será o palco do Dia da Arte. Promovido em todo o Brasil pela Organização Internacional Nova Acrópole, o evento gratuito terá como tema geral “Arte - Caminhos para a Harmonia”. A programação, que vai das 17h às 21h30, contará com workshop, audição comentada e apresentação musical.

Vivemos em um mundo desarmônico, com diversos problemas sociais que nos confrontam a cada dia mais. Neste cenário, às vezes vislumbramos a beleza e a arte como secundárias e até como superficialidades. Por que a beleza importa? Qual o valor que o cultivo da Harmonia pode trazer para a vida humana? O Dia da Arte, vem nos lembrar o incrível papel pedagógico que a arte atrelada à beleza possui e como gerar um referencial claro neste sentido tem um potencial de promover harmonia na vida de forma geral e, em consequência, na sociedade que nos rodeia.

A data é comemorada anualmente pela escola de filosofia Nova Acrópole em todas as suas sedes pelo país com o objetivo de relembrar a importância da arte como ponte entre o homem e suas expressões mais elevadas. Nas palavras do fundador de Nova Acrópole, o filósofo argentino Jorge Angel Livraga, "a arte é a execução sensível das intuições estéticas". Um dos primeiros princípios da natureza, a verdadeira arte tem como função social enaltecer a humanidade através da beleza.

Workshop, audição comentada e apresentação musical.

O evento contará com uma audição musical comentada da 6º Sinfonia de Beethoven, com comentários feitos pelo diretor da Nova Acrópole Vitor Sisterolli, além de workshop de formação de plateia em música erudita.

O evento será encerrado com apresentação do Quarteto de Saxofone da UFT sob a regência do maestro Bruno Barreto Amorim, trazendo no repertório obras do maior compositor das américas, Heitor Villa-Lobos.

A entrada é franca. Confira a programação:

7h às 18h - Workshop de Formação de Platéia em Música Erudita;

18h30 - às 20h - Apreciação Musical da Sinfonia nº 6 de Beethoven;

20h30 - Concerto Musical de obras de Heitor Villa-Lobos com 'Quarteto de Saxofones da UFT'.

Local: Auditório do Palácio Araguaia - Praça dos Girassóis

Sobre Nova Acrópole

Nova Acrópole é uma organização internacional filosófico presente em mais de 50 países há 60 anos, e tem por objetivo desenvolver em cada ser humano aquilo que tem de melhor, por meio da Filosofia, da Cultura e do Voluntariado. Com seus cursos de Filosofia Prática adaptados para mais de 30 línguas e sem qualquer distinção de idade, condição social, posição política ou religiosa, tem beneficiado milhares de pessoas em todo o mundo que buscam conhecer-se, desenvolver-se e contribuir com a criação de um mundo melhor.