Cinco atletas da AD Guerra/Sesi representarão o Tocantins em mais uma Copa São Paulo de Judô. A edição 2017 será realizada em São Bernardo do Campo, em duas etapas. De 17 a 19/03, para atletas das classes Sub 11 a Sênior e duas semanas depois, para as classes Aspirante, Master, Judô para Todos e Katas. Ao todo são esperados cerca de 3.000 judocas na primeira fase e outros 2.000 na segunda. Não por acaso, é considerado o maior torneio interclubes das Américas.

Dentre os destaques da delegação tocantinense, Luana Cândido, que retorna este ano para a categoria 48 kg. “Como é meu último ano no Sub21, achei que valeria a pena esse sacrifício”, conta a judoca, que por duas vezes foi medalhista de Bronze em edições anteriores. Ela disputará as classes Sub21 e Sênior.

Iane Almeida, que chegou a disputar a medalha de Bronze no ano passado, estreia este ano na classe Sub 18. “Vai ser bem mais difícil, mas treinamos para tentar o nosso melhor”, conta a atleta da categoria 63 kg.

Karla Basílio também está no último ano, em seu caso, da classe Sub 18, mas sabe que isso não quer dizer grande vantagem. “São todas muito fortes, mas quero muito lutar por uma medalha”.

Rebeca Martins será a primeira representante da cidade de Xambioá, no norte do Tocantins, a participar deste evento. Ela lutará nas classes Sub21 e Sênior, peso até 44kg.

O técnico da equipe será o experiente Fred Guerra, que lutará na classe Sênior, apesar dos 43 anos. “O Sênior já é bem sacrificante de lutar, mas é um ótimo treino para as competições másters. Mas o que importa é que ainda me divirto muito competindo e luto sempre com muita vontade de sair vitorioso”, contou o faixa preta 3º dan.

Lesão

A nota triste é a impossibilidade da participação de Luiz Antônio de Brito. O judoca de 10 anos faria sua primeira competição fora do Estado, mas quebrou o dedo e não poderá lutar. Segundo seu pai, Luiz Orlando, “o ortopedista sugeriu que preservássemos o local da lesão, pensando nas próximas competições, mas mesmo assim vamos aproveitar as passagens já compradas e acompanhar os colegas”. Em tempo: a lesão do líder do Ranking Tocantins Sub11-45kg foi jogando basquete...

Intercâmbio

Assim como acontece desde 2013, os atletas seguirão para Bauru, onde farão um intercâmbio de três dias com o Sesi-SP, uma das mais respeitadas e vitoriosas equipes do Brasil. Para Fred Guerra, é uma chance que não pode ser desperdiçada. “O técnico Marinho Esteves, além de grande amigo, é um dos mais competentes técnicos em atividade. Ele tem um número incrível de atletas selecionados para as Seleções de Base e Seletivas Olímpicas”.

A Equipe da AD Guerra/Sesi conta com o apoio do Programa Atleta do Futuro, Wizard Palmas, JL Meurer, Sonic Comunicação Visual e DiCasa manutenções.

Equipe:

- Frederico Guerra, Sênior, 66KG.

- Luana Cândido, sub 21/Sênior, 48KG

- Rebeca Martins, Sub21/Sênior, 44KG

- Karla Basílio, Sub18/Sub 21, 48KG

- Iane Almeida, Sub 18/SUB21, 63KG