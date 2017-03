A banda palmense Escarnnia fará apresentação na primeira edição do festival Sempre Kontra que será realizado neste próximo domingo 19, a partir das 18 horas, no Tendencies Music Bar. Na ocasião, a banda estará divulgando o álbum de estreia " Humanity Isolated" lançado pelo selo Classic Metal Records.

O festival contará com as apresentações da palmense Sisters From Mars (TO), da Goiana Armum e da paulista TEST. O evento terá também a exposição " Xilogravura Negra" do artista Carlos Henrique, lanche vegeteriano e venda de materiais de bandas independentes.

A entrada para o Sempre Kontra custa dez reais.

Sobre o Escarnnia

Formada em meados de 2013 em Palmas no Tocantins, o Escarnnia trabalha com músicas próprias que são influenciadas pelo death metal técnico e pelo prog metal sobre temas como indignação, isolamento e opressão . A banda é composta por Ismael Santana (vocalista/guitarrista), Valber Sousa (guitarrista), Natanael dos Santos (baixo) e Samuel dos Santos (baterista).

Escarnnia tem conseguido reconhecimento de público e chamado a atenção de produtores de eventos e festivais através de suas apresentações. Em 2014, foi selecionada pelo critério técnico para o 11º Tendencies Rock Festival, um dos maiores festivais de música do Tocantins, fato que se repetiu também nos anos seguintes.

Já se apresentou em diversos festivais do Tocantins e também no Pará, tais como : TOCA Rock em Conceição do Araguaia/PA, Guru Rock em Gurupi (TO) e Metal Fight em Araguaína( TO). A banda possui videoclipe da música " Total Death" que faz parte do álbum Humanity Isolated divulgado em sua página no Youtube.

A Escarnnia é a primeira banda de Metal do Tocantins que teve álbum lançado por um selo nacional, a Classic Metal Records. A capa do "Humanity Isolated" foi feita por João Duarte que já trabalhou com bandas como Torture Squad, Metal Church, Baranga e Angra. O trabalho possui dez músicas , foi gravado e mixado pelo Tiago Hóspede ( WORST) no Estúdio Lamparina em São Paulo/SP e terá uma versão especial com slipcase com alto relevo acompanhada de adesivo da banda.