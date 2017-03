Depois de ir a campo para avaliar a soja da região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), o Rally da Safra 2017, principal expedição técnica de monitoramento de grãos no Brasil, conclui na sexta-feira, (24), a última etapa da sua 14ª edição no Terminal Integrador de Porto Nacional da empresa Valor Logística Integrada (VLI). É a primeira vez que o evento, além de analisar as condições das lavouras pelo país, inclui terminais integradores em suas rotas de maneira a apresentar alternativas para o escoamento da produção.

De acordo com a Agroconsult, com a expectativa de safra de soja recorde este ano de 107,8 milhões de toneladas, o agronegócio brasileiro vai precisar de infraestrutura eficiente para escoar sua produção com rapidez. O Terminal Integrador Porto Nacional é o segundo ativo da VLI, a receber a caravana do Rally. No último dia 8 de março, o TI de Uberaba, Minas Gerais, foi ponto de partida dos pesquisadores. A VLI é uma empresa de soluções logísticas que integrada portos, ferrovias e terminais. A companhia é responsável pela concessão da Ferrovia Norte Sul, no trecho entre Palmas (TO) e Açailândia (MA).

Em Porto Nacional, serão apresentadas a avaliação das lavouras de soja da região e a infraestrutura oferecida pela VLI, incluindo, além do terminal localizado no distrito de Luzimangues, mais uma estrutura de transbordo e armazenagem localizada em Palmeirante e também a Ferrovia Norte Sul, que escoa as cargas saídas do Tocantins rumo ao Porto do Itaqui, no Maranhão.

Os terminais integradores de Porto Nacional e Palmeirante foram inaugurados em março de 2016, totalizando um investimento de R$ 264 milhões. Juntos, os empreendimentos têm capacidade para movimentar por ano cerca de 6 milhões de toneladas de produtos como soja, milho e farelo. Destacam-se pela capacidade de movimentação para o corredor Centro-Norte representando uma alternativa de escoamento em larga escala para a produção agrícola brasileira.

A localização dos empreendimentos favorece o fluxo constante dos produtos pela ferrovia. As unidades possuem sistemas automatizados de recepção, pesagem e carregamento, garantindo alta produtividade e segurança operacional. Os terminais contam com uma pera ferroviária interligada à malha da Ferrovia Norte Sul e tulha de carregamento com capacidade para carregar um trem de 80 vagões em 4h30min. Trata-se de uma moderna e arrojada solução logística em formato circular que possibilita o transbordo das cargas sem necessidade de desmembrar o trem, aumentando a eficiência das manobras de entrada e saída dos terminais. Além disso, contam com sistema de agendamento online para os caminhoneiros e possuem alta capacidade de descarregamento – 450 caminhões por dia em Porto Nacional e 700 veículos diários em Palmeirante – o que possibilita mais agilidade na entrada e saída das carretas.

O TI Porto Nacional tem capacidade para armazenar até 60 mil toneladas de grãos e movimentar 2,6 milhões de toneladas do produto por ano. Já o TI Palmeirante possui um armazém de 90 mil toneladas, que já é considerada a maior estrutura de armazenagem do Tocantins, e pode expedir até 3,4 milhões de toneladas anualmente.

“Desenvolvemos uma infraestrutura logística no corredor Centro-Norte integrando terminais de alta capacidade à ferrovia, que por sua vez se conecta ao porto em São Luís. Isso nos permite dizer que estamos prontos para atender a demanda crescente do agronegócio da região”, explica o gerente comercial da VLI, Igor Figueiredo, destacando a participação da empresa no Rally da Safra. “Vamos discutir e apresentar soluções logísticas que representam eficiência e ganho de produtividade aos principais atores do agronegócio”, afirma.