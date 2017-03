Com o objetivo de capacitar gestores públicos municipais para a correta aplicação de recursos públicos, será realizado em Araguaína/TO um treinamento que faz parte do programa Fortalecimento da Gestão Pública, promovido pela Controladoria Geral da União. O curso será na próxima segunda e terça-feira, dias 27 e 28, das 9 às 12h e das 14 às 18h, no auditório da Prefeitura, no centro da cidade.

O treinamento é voltado para servidores municipais, vereadores, conselheiros e cidadãos interessados sobre este assunto. Além de Araguaína, devem participar do curso os seguintes municípios: Aragominas, Araguanã, Carmolândia, Muricilândia, Nova Olinda, Santa Fé do Araguaína, Goiatins, Campos Lindos, Barra do Ouro, Wanderlândia, Babaçulândia e Xambioá.

Os gestores públicos municipais interessados em participar desta capacitação devem fazer a sua inscrição pelo link: http://tinyurl.com/ks56yro, até esta quinta-feira, 23.

Durante o curso, serão abordados os seguintes temas: Portal da Transparência e Lei de Acesso à Informação, Ética no serviço público, Controle Interno e Controle Social. Também estão programadas palestras com representantes do Ministério Público Estadual, Sebrae e Observatório Social.

Gestão Pública

Muitas vezes, o desconhecimento leva a falhas na aplicação dos recursos públicos. Essa foi a conclusão após muitos anos de auditorias da CGU. Para prevenir essas falhas, a CGU criou o Programa de Fortalecimento da Gestão Pública (FGP), no qual são capacitados os gestores públicos municipais para a correta aplicação desses recursos.

O programa inclui distribuição de bibliografia técnica; treinamento em práticas de administração de recursos públicos, ética, governança e conformidade à legislação vigente; e fortalecimento da capacidade institucional de controles internos.