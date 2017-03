Hoje em dia, há uma maneira mais prática e rápida de promover uma palestra. Isso porque, com o auxílio da internet, não é mais preciso alugar um espaço, gastar com sistema de som e contratar uma grande equipe para a organização. O seminário online, conhecido como webinar, torna o procedimento mais simples e eficiente, com maior alcance de público.

A vantagem da conferência online é que o espectador não precisa estar no mesmo espaço do palestrante. A transmissão é feita ao vivo. Essa modalidade de comunicação têm chamado a atenção de empresas, afinal ela traz grande retorno de investimento. Neste artigo, vamos falar mais sobre os benefícios de promover um webinar e quais negócios podem fazer grande proveito da ferramenta.

Qual a finalidade de um webinar?

Uma das razões de promover uma palestra é informar as pessoas sobre um produto ou serviço. Há também hangouts feitos com intenção educacional, de forma bem semelhante a uma aula a distância. O evento pode servir ainda como um encontro virtual para debater assuntos.

Antes de promover o seminário, é importante estabelecer o objetivo principal. Em seguida, é necessário identificar o tipo de público que pode ter interesse no conteúdo. No caso de uma palestra feita por uma empresa, sobre seus resultados no último ano, provavelmente os espectadores sejam funcionários do alto escalão, investidores e assessores de imprensa. Dificilmente clientes comuns teriam interesse em saber mais sobre o desempenho de uma instituição, afinal, tais dados financeiros e de desempenho não são relevantes para o consumidor.

Como atrair público?

A divulgação pode ser feita em redes sociais ou sites comumente acessados pela persona, ou seja, pelo potencial público do webinar. Para maior controle dos participantes, é necessário fornecer um formulário de inscrição. Detalhes sobre o hangout são enviados automaticamente em uma mensagem de confirmação.

Para palestras mais restritas, basta enviar um email com antecedência aos envolvidos, contendo informações sobre a reunião, além de link para acesso.

Em ambos os casos, há duas possibilidades de exibição:

● Unicamente ao vivo, para aqueles usuários que estiverem online no momento da apresentação.

● Hangout apresentado ao vivo, com opção de ser exibido posteriormente, para pessoas que não puderem acompanhar o conteúdo em tempo real. Isso é possível porque algumas plataformas disponibilizam ferramentas para gravar webinar.

A importância do webinar para os negócios

A forma como o consumidor faz a decisão de compra mudou muito com a internet. Antes de adquirir um produto ou serviço, ele faz buscas online para ter certeza do que deve escolher. Além de visitar sites e conferir a opinião de outras pessoas, eles costumam assistir vídeos informativos. Dessa forma, o marketing digital é uma poderosa ferramenta para aproximar a empresa de seu público-alvo, de acordo com especialistas do Sebrae. O webinar pode ser um meio de transmitir informação relevante e conquistar potenciais consumidores.

Prova disso é o aumento de investimentos em ações de marketing digital, seja por meio de páginas e anúncios nas redes sociais ou com a geração de conteúdo que apresenta produtos e tira dúvidas de possíveis clientes. Quando uma persona faz uma busca sobre "melhor ar condicionado para pessoas alérgicas", ela verifica resultados de diversas fontes. Se uma delas for um vídeo explicativo ou post de blog oferecido por uma empresa, as chances de ela escolher determinada marca aumentam relativamente.

A relação fica mais estreita, graças ao conteúdo útil. Para assuntos mais complexos, tendo como exemplo o tema "a importância da limpeza de ar condicionado para a saúde", o webinar é excelente. Algumas ferramentas de palestra online permitem a participação do público, pelo envio de comentários ao vivo. Dessa forma, o apresentador consegue responder perguntas de forma simultânea. Por esses motivos que as empresas investem em tendências de marketing digital, entre elas o webinar como estratégia de conteúdo.

Mesmo que você não tenha negócio, vale a pena conhecer a tecnologia. Ela serve para diversos propósitos, sendo o principal deles unir pessoas. Da próxima vez que não puder comparecer em uma palestra, veja se ela será exibida pela internet. Vários eventos já contam com as duas possibilidades, presencial para quem faz questão de assistir de perto, ou webinar, especialmente para pessoas que moram em outras regiões.