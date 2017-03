O Corregedor-Geral da Justiça do Tocantins, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, lançou na manhã desta segunda-feira, 27, em Colinas do Tocantins, o projeto Corregedoria Cidadã, que deve percorrer as 42 comarcas do Estado até o mês de setembro.

O projeto tem o objetivo de aproximar a Corregedoria das comarcas, abrindo um canal permanente de diálogo e colaboração. Todas as comarcas receberão a visita institucional do corregedor-geral da Justiça e sua equipe, que farão um trabalho de conscientização dos magistrados e servidores sobre o papel da Corregedoria. A intenção é conhecer a realidade local, os desafios, diagnosticar problemas, propor e ouvir soluções, numa relação direta e aberta com todos os servidores e magistrados.

Na reunião de lançamento, em Colinas, estiveram presentes, além do Corregedor-Geral, a chefe de gabinete da Corregedoria, Glacielle Borges Torquato e os juízes auxiliares da Corregedoria, Océlio Nobre, responsável pela análise de questões relativas às serventias extrajudiciais e Rosa Maria Gazire Rossi, responsável pela análise de questões relativas às serventias judiciais.

A nova gestão da CGJUS, empossada para o biênio 2017-2019, pretende tornar as correições mais colaborativas e preventivas, para dar mais agilidade e eficiência aos trabalhos e, consequentemente, melhorar a prestação jurisdicional. Outro objetivo das visitas é elaborar o Planejamento Estratégico da Corregedoria para os próximos quatro anos, que será construído de forma democrática, com a participação dos servidores das serventias judiciais, extrajudiciais, magistrados, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e OAB. Durante o evento foram distribuídos para os servidores da comarca formulários com perguntas que irão contribuir na elaboração do Planejamento Estratégico.

Para a diretora do foro da comarca de Colinas, juíza Grace Kelly Sampaio, a oportunidade de poder contribuir com a elaboração do Planejamento Estratégico é de grande importância para a comarca de Colinas. “Temos muitas sugestões para a Corregedoria e essa oportunidade de poder contribuir nos valoriza e reforça nosso papel de pacificadores sociais”, destacou a magistrada.

Segundo o corregedor-geral da Justiça, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, a participação dos servidores na elaboração do Planejamento Estratégico da Corregedoria tem o objetivo de democratizar a gestão e esse propósito está sendo alcançado de forma satisfatória. “Na comarca onde iniciamos o projeto, houve a ampla participação de todos, com sugestões e questionamentos. O formulário com as perguntas está disponível no site da Corregedoria para garantir a participação e colaboração na indicação de onde e como o nosso trabalho pode ser aperfeiçoado e assim melhorar a própria prestação jurisdicional”, afirmou o corregedor.

Até a quinta-feira dessa semana o projeto Corregedoria Cidadã deve passar pelas comarcas de Arapoema, Colmeia, Itacajá, Pedro Afonso e Guaraí.