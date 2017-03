E-sports, ou electronic sports, são torneios competitivos de videojogos com alcance mundial, podendo decorrer em modo online ou offline. Atingiu uma audiência de 226 milhões de pessoas durante os torneios realizados em 2015, segundo a informação da plataforma de livestream mais usada pela comunidade de videojogos, Twitch.

Esta indústria milionária, conta com uma variedade de jogos de estratégia em tempo real, shooters na primeira pessoa (FPS), jogos de esporte, luta, corridas e online multiplayer.

As indústrias de videojogos acompanharam a nova tecnologia disponível, criando jogos com melhores gráficos, melhor interação do jogador com o jogo e online multiplayer. O próximo passo destas indústrias será a utilização de realidade virtual (VR), com o objetivo de oferecer uma experiência ainda mais realista aos seus jogadores.

Os torneios decorrem em estádios de futebol ou arenas, dada a grande procura de presenciar estes jogos ao vivo. A indústria de videojogos é, por isso, já comparada à indústria multimilionária do futebol. Desde a transferência de jogadores, a 8 horas diárias de treinos, a lista de semelhanças entre as duas indústrias continua em ascensão. De fato, times da primeira divisão, de várias ligas em todo o mundo, estão a apostar na formação das suas próprias times de e-sports, entre elas temos o Sporting Clube Portugal (SCP) e Santos Futebol Clube (SFC), que já têm as suas times no ativo e a participar em diversos dos torneios, tais como League of Legends.

O torneio de League of Legends, da empresa Riot Games, em 2013, contou com 32 milhões de espectadores, o correspondente à soma dos espectadores que assistiram as finais das séries Breaking Bad, 24 e Os Sopranos. Um dos motivos por detrás do rápido crescimento desta indústria tem sido também devido à aposta de empresas em patrocinar times e/ou torneios.

O que torna esse assunto tabu em muita sociedades, é a crença de que videojogos só englobam ficar sentado numa cadeira, em frente a um computador, durante horas. No entanto, isto é muito mais! Com a evolução de um jogador até ao nível profissional, vem um desenvolvimento do seu pensamento estratégico e análise, autocontrole, capacidade de jogar repetidamente por longos períodos de tempo, habilidade de focar sob pressão, e saber jogar com a mente do adversário. Isso são características que jogadores profissionais de outros esportes também partilham.

Comparando, estatisticamente, os e-sports com o pôquer, um jogo profissional mais tradicional, os e-sports focam-se numa faixa etária de jovens adultos, entre os 24 e os 27 anos, enquanto que a idade média dos jogadores profissionais de pôquer é mais madura, andando na casa dos 40. Outro parâmetro que se pode comparar, é o número de jogadores e ou fãs destes torneios, com os e-sports a alcançar mais de 160 milhões de pessoas que o pôquer, o que poderá ser uma consequência da faixa etária focada pelo jogo. Um último fator a ter em consideração, é o prêmio final dos torneios, pois o pôquer, com mais 30 anos de experiência do que os e-sports, acumulou um total de US$ 220 milhões, enquanto que o maior torneio de e-sports premiou um total de US$ 20 milhões.

Após aproximadamente 20 anos a apoiar os jogos de competição, prevê-se que os e-sports continuem em ascensão, trazendo ainda mais novidades, e superando as expectativas do mercado dos videojogos.