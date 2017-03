Na noite desta terça-feira, 28, as pessoas que passaram pela Praça dos Girassóis, em Palmas, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o serviço oferecido pela Central de Transplantes do Tocantins (CETTO) e pelo Banco de Olhos do Tocantins (Boto). É que as equipes desses serviços desenvolveram uma ação de divulgação sobre doação de córneas. O transplante de córneas já está sendo realizado no Estado e necessita de doações.

“O objetivo dessa ação é incentivar a doação de córnea, mostrar que este serviço funciona no Tocantins. A morte ainda é um tabu entre as famílias e muitas preferem não falar sobre isso, por isso, quando ocorre o óbito, a família, naquele momento difícil e sofrido, fica sem saber o que fazer. Daí a importância da pessoa manifestar seu desejo em vida”, destacou a gerente da CETTO, Patrícia Nossal.

O servidor público Julio Cesar Alexandre estava passando pela praça e foi abordado pela equipe. Ele aproveitou o momento para receber orientações e tirar dúvidas. “Não sabia que o Estado já estava fazendo transplantes de córnea, mas agora vou deixar minha família ciente que quero ser doador, pois após o desencarno o corpo ainda poderá ser útil para salvar vidas”, disse.

A oftalmologista do Banco de Olhos, Ana Beatriz, participou da ação e esclareceu as dúvidas sobre o procedimento. “Após o óbito, a doação deve ser feita o mais rápido possível. Como o serviço é novo no Estado, muitos não sabem da existência do Banco de Olhos e dos transplantes, por isso a importância desta ação.”

Na ocasião, também foi apresentado o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) e sua tripulação. “Estamos fazendo um termo de cooperação com a CIOPAer para que em casos de necessidade tenhamos um transporte mais ágil para transportar equipe, paciente ou até as córneas”, explicou a gerente da Central, Patrícia Nossal.

Fluxo de atendimento

Para o cidadão entrar na lista de espera de transplante é necessário que realize uma consulta com oftalmologista e que este lhe dê indicação para o procedimento. Com a indicação médica, a pessoa pode procurar a Regulação Estadual, que a encaminhará para o HGP. No ambulatório do hospital, um oftalmologista fará um laudo médico confirmando a necessidade e encaminhando o paciente para avaliação da equipe de transplante, que vai cadastrar o usuário do SUS no Sistema Informatizado de Gerenciamento. A partir daí, ele já está na lista da Central Nacional de Transplante.

A equipe transplantadora pode receber córneas de qualquer Banco de Olhos do Brasil, pois é credenciada pelo Sistema Nacional de Transplante. O Banco é responsável pela abordagem, captação, preparo e armazenamento de córneas para transplante. Desde que foi habilitado pelo Ministério da Saúde, no fim do ano passado, o Serviço de Transplante do Estado já realizou 20 procedimentos. Atualmente, 14 pacientes do Estado estão na lista para realização de transplante de córnea.

Dois hospitais estão habilitados para a realização deste tipo de transplante no Tocantins, o Hospital Geral de Palmas, e um privado. A doação de córneas pode ser realizada através de contato direto com o Banco de Olhos pelos telefones 063 3218-1061 ou 063 99208-9392.