Os interessados em participar da IV Copa AABB de Tênis de Mesa já podem garantir sua vaga. O evento, será realizado no próximo dia 08 de abril, a partir das 10h, no salão social da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil – de Palmas. As categorias disputadas serão: Iniciante, Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Sênior, Feminino, Associado Geral, Open 1 e Open 2. O valor por atleta é de R$ 30 uma categoria ou R$ 45 duas categorias (federados), e R$ 20 para categoria Associado do clube.

Segundo o presidente da Federação Tocantinense de Tênis de Mesa, Raphael Azevedo, o campeonato vai começar às 10h, com os jogos das categorias Associados, Sênior e Juvenil. Já às 13h30, serão iniciadas as demais categorias. Os melhores colocados em cada modalidade receberão premiação e pontos no ranking estadual de tênis de mesa. “A intenção é fazer quatro torneios como este até o final do ano, dando oportunidade para os atletas treinarem ainda mais a técnica de jogo, além de divulgar e fortalecer o esporte”, comentou Azevedo, que também é diretor de Tênis de Mesa da AABB Palmas.

Para o presidente da AABB Palmas, Pedro Carvalho, os torneio e campeonatos são uma oportunidade ímpar de treinar o psicológico dos atletas para as competições mais importantes. “Muitas vezes o que prejudica o atleta é o nervosismo com a falta de experiência em jogos, então quanto mais torneios melhor”, explicou.