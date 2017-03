A Campanha de Vacinação Antirrábica encerra nesta sexta-feira, 31, na Capital. A meta é imunizar 28.834 animais entre cães e gatos. Até o momento, o Centro de Controle de Zoonoses de Palmas (CCZ) já vacinou 18.884 animais na zona urbana e 4.921 animais na zona rural, que dá um total de 23.805 animais já imunizados.

Na zona rural, os agentes de endemias seguem o calendário pre- estabelecido para a campanha com vacinação in loco encerrando no dia 31 na região de Taquaruçu. Já na zona urbana, a imunização de cães e gatos acontece no próprio CCZ, ou seja, quem perdeu o Dia D de vacinação realizado no último dia 18, tem que levar seu animal até o CCZ para vacinar.

“No dia 31 encerramos o trabalho na zona rural, tendo percorrido todas as regiões com uma boa adesão à campanha. Já na zona urbana, pelo fato de ter chovido no dia D e também porque os donos não puderam levar a vacina para aplicar em casa, vacinamos menos do que esperávamos. Por isso, é importante que o dono traga seu animal para vacinar no CCZ para garantir a imunização contra a raiva que é uma doença letal e que traz riscos também para o ser humano”, destaca o médico veterinário do CCZ, Leandro Chaves, ressaltando que não foi permitido levar a vacina para garantir o armazenamento e a aplicação corretos da vacina nos animais.

Saiba mais

A raiva é uma doença infecciosa aguda, de etiologia viral, transmitida ao homem por meio da mordedura, arranhadura, lambedura de mucosas ou pele lesionada por animais raivosos, provocando uma encefalite viral aguda. A transmissão ocorre quando o vírus rábico existente na saliva do animal infectado penetra no organismo.

A doença acomete o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução. É letal em aproximadamente 100% dos casos, por ser causada por um vírus mortal, tanto para os homens quanto para os animais, e a única forma de evitá-la é pela vacinação anual, que não tem contraindicação.

Confira o calendário de vacinação na Zona Rural

29/03 - Grota D’Água - saída CSC Buritirana

30/03 – Balsa - saída CSC Buritirana

30/03 - Distrito de Buritirana - saída CSC Buritirana

31/03 - Vão do Mutum - saída CSC Taquaruçu