Na última quarta-feira, 29, o vereador professor Júnior Geo (PROS) utilizou a tribuna para repreender os vereadores que assinam a presença da sessão, mas não comparecem ao plenário para votação. “Teríamos quórum para realizar votação de requerimentos e projetos conforme a lista assinada pelos que confirmaram sua presença nesta sessão. No entanto, estas presenças não se encontram em nosso plenário”, lamentou Geo.

O parlamentar explicou ainda que os vereadores foram eleitos para defender os interesses da sociedade. “Eu me pergunto quem, de fato, foi eleito para defender a sociedade? Não estamos aqui para defender interesses particulares ou do executivo. A sociedade que nos elegeu precisa dos resultados do nosso trabalho”, enfatizou.

Segundo o Regimento Interno da Casa de Leis, o parlamentar que se ausentar da sessão sem justificativa terá desconto na remuneração. Porém, não há especificações de horários de presença. Ou seja, quem assina a lista, leva presença, independente de permanecer na sessão.

Fiscalização

Cumprindo sua função de fiscalizar as verbas públicas, Junior Geo também cobrou o cronograma de pavimentação asfáltica das quadras 408 Norte e 508 Norte que foi solicitado há várias semanas. “O recurso já foi aprovado, mas ainda não recebemos nenhum documento com etapas e prazos. Os moradores destas quadras continuam aguardando o asfalto. ”, esclareceu o vereador.