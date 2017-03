O governador do Tocantins, Marcelo Miranda e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, assinam nesta sexta-feira, 31, Termo de Compromisso para Execução de Obras do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica no Estado de Tocantins, “Luz Para Todos”. A solenidade ocorrerá no auditório do Palácio Araguaia, às 10 horas.

A assinatura do Termo viabilizará uma nova etapa do programa Luz Para Todos, com a meta de atender mais 6.416 famílias. Um benefício que alcançará 32 mil pessoas no Estado até 2018. A previsão para este ano é que sejam atendidas 2.416 famílias e, em 2018, mais 4 mil.

No Tocantins, o programa já atendeu a 78 mil famílias, beneficiando, aproximadamente, 358 mil tocantinenses, com investimentos de R$ 788 milhões.

O Luz para Todos o como objetivo levar energia elétrica à zona rural e já beneficiou 3,3 milhões de famílias e cerca de 16 milhões de brasileiros. É coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), operacionalizado pela Eletrobras e realizado em parceria com as concessionárias de energia, que recebem metas definidas para serem cumpridas anualmente. No Tocantins, essa missão fica sob a responsabilidade da Energisa.