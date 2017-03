As centrais sindicais Nova Central Sindical de Trabalhadores no Tocantins (NCST-TO), Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Geral de Trabalhadores (UGT) e Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) realizam nesta sexta-feira, 31, ato contra as reformas da Previdência e Trabalhista e contra a terceirização com início às 16 horas em frente à feira da Quadra 304 Sul.

A escolha do local levou em conta o grande número de pessoas que circulam na Feira da 304 Sul todas as sextas-feiras.

Durante o ato, os manifestantes utilizarão carros de som e vão distribuir panfletos para informar a população das ameaças aos direitos dos trabalhadores caso essas reformas sejam aprovadas.

O presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores no Tocantins, Cleiton Pinheiro, afirma que a manifestação de hoje faz parte de uma nova etapa das mobilizações das centrais sindicais e que tem o objetivo de informar toda a população a respeito do desmonte da Previdência Social e também das ameaças aos diretos trabalhistas conquistados com muita luta ao longo dos anos.