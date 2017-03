A maior competição interescolar do Estado, os Jogos Estudantis do Tocantins (Jets), chega a sua 27ª edição em 2017. Juntamente com os Jets, os Jogos Paradesportivos Estudantis do Tocantins (Parajets), que reúne paratletas das escolas de todo o Estado, chegam à sua 4ª edição também neste ano. As duas competições reúnem alunos/atletas de todas as regiões do Tocantins que disputam modalidades desportivas nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

A abertura oficial dos Jogos será realizada no dia 18 de abril, em Gurupi, na região Sul do Estado. Com a abertura começam as etapas regionais dos Jets que em 2017 serão realizadas em 15 sedes. As etapas regionais, com os atletas e equipes classificados nas fases internas e municipais, são realizadas nas 13 cidades-sede das Diretorias Regionais de Educação. Em 2017, a novidade é que as cidades de Palmas e Araguaína são consideradas como regionais e classificarão atletas e equipes diretamente para as finais estaduais.

“Essa é uma novidade para este ano e vai possibilitar aumentar o número de atletas e de equipes finalistas dos Jets”, explicou a gerente de Desporto Educacional da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Ana Paula Ribeiro de Almeida.

Disputadas separadamente, as finais estaduais servem como fase classificatória para os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), maior competição interescolar do Brasil e que reúne anualmente milhares de alunos de todos os estados do País. Em 2017 as finais estaduais serão realizadas em junho, para a categoria 12 a 14 anos, e em outubro para a de 15 a 17 anos.

Segundo a gerente Ana Paula, a expectativa para a edição 2017 dos Jogos é a melhor possível, pois haverá uma maior participação das unidades educacionais, por conta do Programa Esporte na Escola. O programa disponibiliza horas de treinamento para que professores de Educação Física desenvolvam modalidades esportivas escolhidas por cada unidade escolar dentro de suas possibilidades. “Que seja um ano de conquistas para alunos/atletas e professores/técnicos e sucesso para todos” ressaltou.

Jogos Estudantis

Os Jogos Estudantis do Tocantins e os Jogos Paradesportivos Estudantis do Tocantins são uma realização da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes e envolvem alunos, professores, técnicos de desporto de todas as regiões do Estado.