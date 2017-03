A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em conjunto com o Ibama e a Polícia Rodoviária Federal finalizam nesta sexta-feira, 31, a Operação Rota Segura, que foi desencadeada no período de 25 a 31 de março, no Posto Rodoviário Federal na BR-153, em Paraíso. Por não atenderem à legislação ambiental quanto ao transporte ilegal de produtos perigosos, mais de R$ 475 mil foram aplicados em multa a motoristas que agiram em desacordo com a Lei.

O foco da operação é a fiscalização de veículos que transportam cargas perigosas como combustíveis e produtos químicos, já que esse tipo específico deve seguir a rigorosa normatização de Leis Ambientais. Os agentes promoveram ainda a conscientização dos motoristas sobre o transporte de produtos perigosos e a responsabilidade de condução de veículos.

Ao final da operação foram contabilizadas 19 autuações por falta de autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos cujos valores em multas totalizaram R$ 475.200,00 mil e mais uma autuação por transporte ilegal de carne de animal silvestre no valor de 500 reais.

Durante a operação, ainda foram lavrados diversos Termos de Apreensão e Depósito de Veículos envolvidos no transporte ilegal de produtos perigosos.

Operação Rota Segura

A Operação Rota Segura é executada em nível nacional com o objetivo de abordar veículos de cargas que trafegam em rodovias federais, bem como inibir o cometimento de ações em desacordo com a legislação de trânsito como ultrapassagens indevidas, casos de embriaguez e irresponsabilidades no trânsito.