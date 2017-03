A cada ano o município de São Félix do Tocantins investe mais no potencial turístico da região. Quem visita o Jalapão necessariamente irá passar pela cidade e conhecer os atrativos naturais que se destacam no roteiro de turismo. Com o título de Portal do Jalapão, São Félix está inserido no trecho como uma opção rotativa, seja no início dos passeios ou na finalização da viagem. E quem passa pelo município se encanta com a beleza natural da região.

A cidade conta com muitas opções de turismo: fervedouros, cachoeiras, balneários e rios. Para quem quer explorar a beleza das piscinas naturais que não afundam, o Fervedouro Bela Vista se destaca com seus 75 metros de profundidade e água cristalina. Além dele, a região conta com o Fervedouro Alecrim, também de incrível beleza. No município tem ainda duas cachoeiras, a Prata e das Araras, que são opções imperdíveis para quem visita o Jalapão. Na comunidade quilombola do Prata, a associação dos artesãos é parada certa para a aquisição do artesanato de Capim Dourado e o doce de Buriti. Margeia a cidade o Rio Soninho, excelente para a prática de rafting, por contar com águas de corredeiras e remansos. O esporte é muito procurado por turistas que amam aventuras. Além disso, a esplendorosa Serra da Catedral fica próxima à cidade.

São Félix conta com uma população média de 1.500 pessoas, entre moradores da zona urbana e rural, e o turismo tem imprimido uma nova realidade à região. A cidade vem se transformando em um canteiro de obras. Investidores têm ampliado a rede hoteleira e de alimentação, fomentando os arranjos turísticos locais e absorvendo a mão de obra da cidade.

Para o prefeito do município, Marlen Ribeiro, o turismo tem alavancado a economia e promovido oportunidades a todos. “Estamos investindo no potencial turístico de São Félix, que envolve toda a comunidade, do pequeno ao grande empreendedor. Mais turistas significam mais hotéis, mais restaurantes, mais hortas, mais pessoas trabalhando”, destaca o prefeito.

Para isso, Marlen Ribeiro tem contado com o apoio do Governo do Estado do Tocantins, por meio do repasse, em dia, dos recursos de saúde e educação, além da constante manutenção das estradas e da presença efetiva da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto) no município, dando suporte à infraestrutura. “Temos uma excelente parceria com o governador Marcelo Miranda e, em conjunto, estamos desenvolvendo a região por meio do incremento ao turismo, dos programas que fortalecem o desenvolvimento humano como o Sabores do Quilombo, que promovemos em parceria com a Secretaria de Turismo. Além disso, até junho de 2017 vamos dobrar o número de leitos hoteleiros em São Félix”, informou Marlen.

Para contribuir com o desenvolvimento local, o Governo do Tocantins tem uma atenção especial em relação às estradas, mantendo constante equipe na região efetuando o patrolamento e a manutenção preventiva para o transporte dos moradores, dos turistas e de material para a região. Além disso, os postos de atendimento da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) e do Instituto Rural do Tocantins (Ruraltins) funcionam na cidade dando todo o suporte necessário à gestão municipal. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) também realiza projetos no município. São Félix conta ainda com uma escola estadual de ensino médio para atender a população. E vale ressaltar que o gestor municipal é também professor de carreira, servidor público dos quadros da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes.

Para quem visita o Jalapão, as estradas off road são um atrativo a mais e fazem parte da aventura. Para as amigas Ana Cristina Vasconcelos, Patrícia dos Santos e Rute Teixeira, turistas de São Paulo, o mais impressionante na região é a beleza intocada e o ecoturismo de forma não massiva. “Amamos cada lugar e a estrada de terra é ótima, faz parte da emoção e mantém a região preservada, os lugares intocados e com um acesso mais exclusivo. Quem ama o ecoturismo vem pra ver a natureza de verdade, sem o chão preto”, comenta Ana Cristina. As amigas aproveitaram cada atrativo de São Félix, em especial o revigorante banho na Cachoeira das Araras.