O deputado Paulo Mourão (PT) apresentou Projeto de Lei, na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 29, que torna de utilidade pública a Associação Anjo Azul, uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter educativo, assistencial e beneficente, que é destinada a desenvolver trabalhos e acolher pais e familiares de autistas do Tocantins. E, para comemorar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado dia 2 de abril, ele propôs, por meio de requerimento, que na sessão ordinária da próxima quarta-feira, dia 5, seja concedida “Sessão Especial” para festejar a data.

De acordo com o deputado a entidade é merecedora do título de utilidade pública em nível estadual pelo trabalho social que vem desenvolvendo junto às famílias com filhos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). “A Associação Anjo Azul vem contribuindo de forma significativa dando o apoio e assistência às famílias de crianças e jovens com o autismo, contribuindo assim com o papel social, inclusivo e principalmente garantindo uma melhoria na qualidade de vida destas pessoas que necessitam de uma atenção e olhar especial para garantia de suas causas”, destacou.

Ainda de acordo com Paulo Mourão, com a aprovação do projeto, a associação estará apta a receber recursos públicos para a manutenção e ampliação de seu papel social. “Nada mais justo que apoiarmos essa causa principalmente pelo número elevado de casos que vem aumentando cada vez mais, nos últimos anos, com uma média de cerca 70 milhões de pessoas autistas no mundo”, destacou.

Sessão Especial

A sessão especial para celebrar o Dia Mundial do Autismo terá duração de uma hora, com a participação da presidente da Anjo Azul, Rosa Helena Ambrósio de Carvalho, que vai falar da importância da conscientização do autismo junto à sociedade e dos trabalhos desenvolvidos pela Associação.

Anjo Azul

Criada em julho de 2012 a entidade que é sediada em Palmas, atende uma média de 300 famílias entre crianças, adolescentes e adultos dando suporte, no sentindo de interagir e ouvir dos familiares, suas angústias e dificuldades enfrentadas, encaminhando as famílias para terapias, dando apoio jurídico e levando informações relevantes a respeito do distúrbio neurológico por meio de profissionais técnicos especializados.

A Associação também desenvolve trabalhos importantes como congressos de autismo e palestras educativas, com profissionais da área de saúde e educação, além do projeto na área de música chamado Som do Coração. O objetivo é manter os pais destes pacientes, familiares e população em geral informada a respeito do autismo e da importância de se debater mais sobre o tema, no sentido de quebrar barreiras como o preconceito, e principalmente, lutar pelos direitos das crianças especiais autistas.