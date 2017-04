Com o objetivo de apresentar e discutir as diretrizes da Política Estadual sobre Álcool e outras Drogas do Tocantins, será realizado na próxima quarta-feira, 5 de abril, no auditório da Faculdade Católica Dom Orione (FACDO), o 1º Fórum Estadual de Política sobre Drogas. O fórum é uma realização dos Centros Regionais de Referência sobre Drogas da Universidade Federal do Tocantins (UFT/TO), do Conselho Estadual sobre Drogas do Tocantins (Conesd/TO) e do Colegiado de Presidentes dos Conselhos Municipais de Política sobre Drogas, com apoio da Prefeitura de Araguaína.

Logo na abertura do fórum, será feita a apresentação do cenário das políticas nacionais e estaduais sobre drogas. Em seguida, serão expostos os dados sobre os serviços e projetos em execução no Tocantins envolvendo o assunto.

No período da tarde serão debatidos três eixos temáticos com o público presente: Políticas Públicas para a qualidade de vida e prevenção da dependência química; Desafios para a efetivação do direito humano à saúde – tratamento e reinserção social do dependente químico no Tocantins; e Gestão e participação social nas políticas públicas sobre drogas.

No final, serão definidas as propostas de execução das políticas sobre drogas para os municípios.

Estruturação conselhos

O fórum visa contribuir no apoio à implantação e estruturação dos conselhos municipais sobre drogas, ajudando a desenvolver programas municipais e políticas públicas sobre o tema, dentro do Plano de Trabalho para o Fortalecimento da Política Estadual sobre Drogas.

Programação

7h30 – Credenciamento;

8h30 – Abertura;

9h – Cenário da Política Nacional e Estadual sobre Drogas;

10h – Intervalo;

10h15 – Apresentação da Consolidação dos Dados sobre os Serviços e Projetos em Execução no Tocantins;

12h – Intervalo para o almoço;

14h – Grupos de discussão dos eixos norteadores da Política Estadual sobre Drogas

- Eixo 1: Políticas Públicas para a Qualidade de Vida e Prevenção da Dependência Química;

- Eixo 2: Desafios para a efetivação do Direito Humano à Saúde: Tratamento e Reinserção Social do Dependente Químico no Tocantins;

- Eixo 3: Gestão e participação social nas políticas públicas sobre drogas;

15h30 – Intervalo;

16h – Apresentação e deliberação das propostas de execução da política sobre drogas nos municípios;

18h – Encerramento.