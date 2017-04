A senadora Kátia Abreu (PMDB) voltou a usar as redes sociais para tratar de assuntos polêmicos no meio administrativo. Nesse domingo, 2, ela sugeriu, utilizando sua conta no Twitter, que o também peemedebista governador Marcelo Miranda, deveria renunciar ao Governo do Tocantins. “01/04/17 Marcelo Miranda porque [sic] não renuncia? Pacientes sofrem com falta de leitos de UTI em Tocantins”, postou a senadora, ao compartilhar um link para matéria veiculada no Jornal Nacional, da rede Globo, abordando a problemática da saúde no Estado.

Na reportagem, a informação dada foi de que a Defensoria Pública e o Ministério Público ingressaram com ação judicial contra o Governo do Tocantins e a União, pedindo que o Estado providencie leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para os pacientes da rede pública; os órgãos também acusam o Governo de pagar mais do que deveria pela diária de UTIs em hospitais particulares contratados pelo SUS.

Utilizando outra rede social, o Facebook, a senadora publicou um vídeo com denúncia de caos, pedindo “socorro” ao Ministério da Saúde e à Organização das Nações Unidas (ONU). “A situação calamitosa da saúde pública no Tocantins mais uma vez está no noticiário nacional. Já pedi interferência do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e agora vamos levar o caso à comissão da ONU de direitos humanos. Não é possível mais esperar de braços cruzados enquanto a verba do SUS está chegando ao estado regularmente”, disse.

Esta não é a primeira investida da senadora contra o governo em função da saúde pública este ano. Em fevereiro, Kátia foi ao Hospital Geral do Palmas (HGP), percorreu os anexos, ouviu reclamações de pacientes e verificou, in loco, as condições da unidade hospitalar. Na ocasião, disse que a atual situação do hospital representa "um caso explícito de má gestão e descaso com as pessoas".



Avanços da gestão

Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado, a deputada Valderez Castelo Branco (PP) saiu em defesa do governador nesta segunda-feira, 3. Em entrevista ao site Conexão Tocantins, ela apontou que a saúde enfrenta dificuldades em todo o país e que o Governo está empenhado em encontrar soluções para as demandas. Conforme a parlamentar, quando assumiu a gestão, o governador encontrou a saúde pública em “estado precário” e, desde então, vem fazendo seu trabalho buscando atender, organizar e pagar contas em dia. Ela destacou que o governo tem investido anualmente sempre um percentual acima dos 12% de sua receita - que é o que a lei exige que sejam aplicados pelos estados no setor.

“Sou testemunha dos avanços já conquistados. A saúde no Tocantins está melhorando a cada dia. O governador já determinou que 60 novos leitos de UTI sejam criados este ano e, neste momento, uma força tarefa está sendo realizada no Estado, até o próximo dia 7, para realização de cirurgias ortopédicas”, destacou a líder do Governo.

Sem entrar no mérito do posicionamento da senadora, Valderez Castelo Branco disse que “ninguém está livre das perseguições”. “As pessoas às vezes criticam quando não deveriam. Não posso dizer nada sobre o posicionamento da senadora, é uma prerrogativa dela. Mas o que eu tenho visto são melhoras. Estamos vendo muita coisa resolvida”, afirmou.