Foi realizado neste último fim de semana a fase complementar da Copa São Paulo de Judô, maior torneio interclubes das Américas, reunindo cerca de 5.000 atletas ao longo dos dois fins de semana. Nesse domingo, 2 de março, foi encerrada a competição com o torneio de Masters e Kata, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo/SP.

O Tocantins se fez presente mais uma vez e fez bonito. Sara Oliveira, do Judô Guerra/Sesi de Araguaína fez boas lutas e venceu a disputa de bronze por ippon, na categoria F1-78kg. “Eu estava muito ansiosa, mas agora estou ainda mais motivada a participar dos próximos eventos”, disse a atleta do norte do Estado.

Destaque mais uma vez para Fred Guerra, que foi vice-campeão por nada menos que o quarto ano consecutivo. “Vou confessar que quando vi a chave, depois do sorteio, me preocupei foi com o risco de nem chegar ao pódio. Atletas que eu já conhecia e sabia que tinham um nível muito alto. Ainda bem que deu tudo certo e cheguei à final mais uma vez”, contou o tocantinense, prata na categoria M3-66kg, derrotado por punição na final pelo atual vice-campeão mundial da categoria, Vlamir Dias, de Sorocaba.

O último atleta do Tocantins na competição foi o campeão no ano passado, Cássius Garíglio, que não conseguiu repetir o feito de 2016, e perdeu na estreia, ficando fora da disputa por medalhas.

Ranking Nacional

A expectativa agora é com a atualização do Ranking Nacional, prevista para esta semana, que poderá trazer tocantinense na liderança.

Resultado

- Fred Guerra, M3-66kg – Prata

- Sara Oliveira, F1-78kg – Bronze

- Cássius Garíglio, M4-81kg – Participação

A Equipe da AD Guerra/Sesi conta com o apoio do Programa Atleta do Futuro, Wizard Palmas, JL Meurer, Sonic Comunicação Visual e DiCasa manutenções.