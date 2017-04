Uma operação de combate à criminalidade deflagrada, na manhã desta terça-feira, 4, por policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), de Araguaína, sob o comando do delegado José Anchieta de Menezes Filho, resultou na prisão de Laércio M. A., de 24 anos de idade.

Laércio responde a processo por crime de roubo, praticado no dia 2 de dezembro de 2016, em Carolina/MA e foi capturado, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, oriundo da Comarca daquele município, quando se encontrava no município de Xambioá.

Conforme o delegado Anchieta, durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram no imóvel ocupado pelo indivíduo, diversos produtos medicinais com finalidade terapêutica, os quais eram comercializados por Laércio. Após análises dos produtos, verificou-se que os mesmos não estavam em conformidade com as exigências legais. Diante disso, o indivíduo também será autuado em flagrante delito pela prática de crime contra a saúde pública, uma vez que os produtos não têm autorização do Ministério da Saúde.

Ainda, segundo o Delegado, Laércio também estava sendo investigado pelo suposto planejamento da morte de policiais militares e civis do Estado do Tocantins e do Maranhão, bem como a possível prática de tráfico de drogas, em Xambioá. Após os procedimentos cabíveis, Laércio foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O cumprimento da ordem judicial contou com apoio da Polícia Militar de Xambioá e também da Polícia Civil do Maranhão.