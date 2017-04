O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou nesta terça-feira, 04/04, 19 vagas de estágio para estudantes de Ensino Médio, Técnico e Superior nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paranã e Novo Acordo. Todas as oportunidades são remuneradas e incluem auxílio transporte e alimentação.

As vagas são destinadas a alunos que estejam matriculados nos seguintes cursos: Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico em Mecânica (1) ou Técnico em Eletrotécnica (1) na cidade de Paranã; Técnico em Enfermagem (2), Administração (1), Técnico em Informática (2), Fisioterapia (1), Técnico em Eletrotécnica (1), Pedagogia (2), Letras (1) ou Ensino Médio (2) em Palmas; Administração (1) em Araguaína; Ciências Contábeis (4) e Administração (2) em Gurupi e Direito (1) em Novo Acordo.

É importante a atualização dos dados cadastrais periodicamente para facilitar a seleção do estudante às vagas disponíveis no IEL. Mais informações sobre as vagas podem ser conferidas nos três postos de atendimento do IEL no estado: Palmas, Araguaína e Gurupi.

Código da Oferta: 1700108

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Ciências Contábeis

Semestre: 2º semestre ao 10º semestre

Valor da Bolsa: R$ 400,00

Local: Gurupi

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 50,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 13h30min às 18h00min

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Atendimento ao publico via telefone e presencial; auxiliar no lançamento de notas fiscais; apoio no lançamento de despesas e demais atividades contábeis; arquivamento e organização de documentos. Vaga 98859

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700107

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Ciências Contábeis

Semestre: 1º semestre ao 10º semestre

Valor da Bolsa: R$ 400,00

Local: Gurupi

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: R$ 50,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 07h30min às 11h30min

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Auxiliar no lançamento de notas fiscais; apoio no lançamento de despesas e demais dados contábeis; arquivamento e organização de documentos; atendimento ao público via telefone e presencial. Vaga 98858

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700106

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Ensino Médio

Semestre: 1º semestre ao 2º semestre

Valor da Bolsa: R$ 203,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: R$ 132,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h00 às 12h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Apoio na contabilização de itens de almoxarifado; atendimento telefônico; autuar processos; auxiliar na recepção de documentos em geral; apoio na alimentação de planilhas. Vaga 98855

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700105

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Direito

Semestre: 6º semestre ao 8º semestre

Valor da Bolsa: R$ 700,00

Local: Novo Acordo

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: R$ 100,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h00 às 12h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Apoio na emissão de ofícios, memorando, pareceres; acompanhamento processual; auxiliar no peticionamento; apoio no atendimento ao público. Vaga 98854

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700104

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Administração, Ciências Contábeis

Semestre: 2º semestre ao 8º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Gurupi

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 10,00 como auxílio transporte por dia estagiado

Horário: Por Escala

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: Alimentar planilhas de controle de dados administrativos; auxiliar no atendimento ao público presencial e telefônico; organização e controle de estoque; apoio no lançamento de dados contábeis; arquivamento e controle de documentos. Vaga 98842

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700103

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Administração, Ciências Contábeis

Semestre: 3º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Gurupi

Vagas: 1

Período: Matutino

Benefícios: R$ 10,00 como auxílio transporte por dia estagiado

Horário: 08h00 às 13h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: auxiliar no atendimento ao público presencial e telefônico; arquivamento e controle de documentos; alimentar planilha de controle de dados administrativos; apoio no lançamento de dados contábeis; organização e controle de estoque. Vaga 98840

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700102

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Administração

Semestre: 1º semestre ao 4º semestre

Valor da Bolsa: R$ 520,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 132,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: recebimento de documentos no protocolo; apoio na pesquisa de legislação e doutrina; elaboração de check list; auxiliar na confecção e análise de minutas de edital e contratos; arquivamento de documentos. Vaga 98841

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700101

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Administração

Semestre: 2º semestre ao 7º semestre

Valor da Bolsa: R$ 600,00

Local: Araguaína

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 140,00 como auxílio transporte por mês

Horário: Por Escala

Conhecimento Exigido: Word Básico

Descrição da Vaga: auxilar nas atividades administrativas; organizar arquivos; elaboração de relatórios; agendar consultas no sistema informatizado; recepcionar clientes. Vaga 98837

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700100

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Ensino Médio

Semestre: 1º semestre ao 3º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 6,00 como auxílio transporte por dia estagiado

Horário: Segunda a Sábado

Conhecimento Exigido: Word e Excel básico

Descrição da Vaga: apoio na encadernação de apostilas e plastificação; auxiliar os acadêmicos com impressões; atendimento ao público. Vaga 98833

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700098

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Técnico em Segurança do Trabalho

Semestre: 2º semestre ao 10º semestre

Valor da Bolsa: R$ 1139,00

Local: Paranã - TO

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: Auxilio Refeição; Assistência Médica

Horário: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

Conhecimento Exigido: Estágio Obrigatório

Descrição da Vaga: analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho; informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização. Vaga 98819

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700097

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Técnico em Mecânica

Semestre: 2º semestre ao 10º semestre

Valor da Bolsa: R$ 1139,00

Local: Paranã - TO

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: Auxilio Refeição; Assistência Médica

Horário: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

Conhecimento Exigido: Estágio Obrigatório

Descrição da Vaga: assistência nas tarefas de cálculos técnicos, desenhos, orçamentos, e especificações de materiais em projetos mecânicos; auxiliar elaboração de projetos e desenhos de equipamentos mecânicos e seus componentes. Vaga 98818

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700096

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Técnico em Eletrotécnica

Semestre: 2º semestre ao 10º semestre

Valor da Bolsa: R$ 1139,00

Local: Paranã - TO

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: Auxilio Refeição; Assistência Médica

Horário: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

Conhecimento Exigido: Estágio Obrigatório

Descrição da Vaga: auxiliar nas tarefas relativas a manutenção, operação, planejamento e teste em sistemas elétricos; apoio na instalação e operação de elementos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Vaga 98817

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700095

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Técnico em Enfermagem

Semestre: 4º semestre

Valor da Bolsa: R$ 555,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 6,00 como auxílio transporte por dia estagiado

Horário: 13h00min às 18h00min

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: atendimento aos consultórios médicos; apoio na administração de medicamentos mediante prescrição médica sob supervisão; apoio na realização de triagem os pacientes com verificação dos sinais vitais; organização dos medicamentos com controle de data de vencimento. Vaga 98816

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700091

Tipo de Empresa: Pública

Curso(s): Técnico em Informática

Semestre: 2º semestre

Valor da Bolsa: R$ 555,00

Local: Palmas

Vagas: 2

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 6,00 como auxílio transporte por dia estagiado

Horário: 13h00min às 18h00min

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: manutenção em equipamentos de informática; auxiliar nos procedimentos relativos às eleições no qual se refere aos equipamentos de TI e urna; apoio no atendimento aos usuários da zona eleitoral; apoio nos testes de informática. Vaga 98801

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700087

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Fisioterapia

Semestre: 4º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 468,50

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 130,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 12h00min às 18h00min

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: apoio na massagem linfática; auxiliar nos exames de teste de esteira com investigação com registro. Vaga 98772

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700086

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Letras, Pedagogia

Semestre: 1º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 600,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Matutino, Vespertino

Benefícios: R$ 100,00 como auxílio transporte por mês

Horário: Por Escala

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: auxiliar o professor regente nas aulas de inglês com alunos da educação infantil e ensino fundamental. Vaga 98770

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700072

Tipo de Empresa: Privada

Curso(s): Técnico em Eletrotécnica

Semestre: 3º semestre ao 4º semestre

Valor da Bolsa: R$ 350,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 50,00 como auxílio transporte por mês

Horário: 14h00min às 18h00min

Conhecimento Exigido: Autocad Básico

Descrição da Vaga: apoio na elaboração de projetos elétricos; demais atividades da empresa de projetos e construções de redes elétricas. Vaga 98723

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to

Código da Oferta: 1700062

Tipo de Empresa: Privada

Curso (s): Pedagogia

Semestre: 2º semestre ao 6º semestre

Valor da Bolsa: R$ 500,00

Local: Palmas

Vagas: 1

Período: Vespertino

Benefícios: R$ 6,00 como auxílio transporte por dia estagiado

Horário: 12h00min às 18h00min

Conhecimento Exigido: -

Descrição da Vaga: auxiliar o professor regente em sala de aula; acompanhar as crianças nas atividades em sala e no pátio. Vaga 98630

Link para inscrição: http://sne.iel.org.br/sne/to