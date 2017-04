A Polícia Militar prendeu na madrugada de terça-feira, 4, na cidade de Combinado, um homem de 28 anos, e apreendeu um menor infrator de 16 anos, suspeitos de furto qualificado. A dupla teria furtado baterias de ônibus que estavam estacionados no pátio da Prefeitura do município de Aurora, e ainda de outro veículo nas proximidades da Prefeitura. Em poder dos indivíduos os policiais apreenderam seis baterias de veículos, além de um automóvel Volkswagen Gol, modelo antigo, utilizado no crime.

A equipe da PM na cidade de Aurora foi acionada por uma denúncia anônima, sendo informada que a dupla teria estacionado o veículo nos fundos da Prefeitura e praticado o furto de baterias em ônibus estacionados no pátio. Os dois ainda teriam furtado a bateria de um caminhão em uma residência próxima à prefeitura, colocando o material no veículo e fugiram rumo à cidade de Combinado.

Diante da denúncia os policiais acionaram a equipe de policiais de Combinado e iniciaram diligências para capturar os indivíduos. Os suspeitos foram localizados e presos pela PM já no município de Combinado. Durante abordagem ao veículo os policiais localizaram as seis baterias furtadas.

Segundo a PM, os indivíduos confessaram o crime e disseram aos militares que há três dias haviam praticado um furto semelhante na cidade. A dupla e todo material apreendido foram encaminhadas à Delegacia de Polícia na cidade de Arraias, para os procedimentos legais cabíveis.